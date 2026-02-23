4 Patas

Refugio animal denuncia nuevo caso de abandono de unos gatos recién nacidos; los dejaron en una caja de zapatos bajo el sol

En la zona donde fueron abandonados estos mininos, según relató quien los rescató, habían varios perros y, por ende, corrían mucho peligro.

Redacción 4 Patas
23 de febrero de 2026, 11:25 a. m.
El hecho se reportó en Santa Marta.
El hecho se reportó en Santa Marta. Foto: Instagram @poramorarocky1

Por medio de sus redes sociales, la Fundación Por Amor A Rocky, una organización sin ánimo de lucro con sede en Bogotá que apoya y rescata animales en distintas regiones del país, especialmente en la Costa Caribe, denunció un nuevo caso de abandono de unos gatos recién nacidos en la ciudad de Santa Marta.

De acuerdo con la organización, dos personas que se movilizaban en una moto habrían abandonado la caja de zapatos bajo el sol y luego se retiraron del sitio.

Al notar lo ocurrido, decidieron acercarse y se encontraron con varios gatos recién nacidos en el interior, todos en delicado estado de salud.

Zoe, perrita atropellada por un carro en Leticia y que no puede caminar, ya está en Bogotá: esta es su historia

Al notar lo ocurrido, decidieron acercarse y se encontraron con varios gatos recién nacidos en el interior, todos en delicado estado de salud.

Debido a esto, la fundación decidió hacer público su caso con el propósito de pedir ayuda y poder brindarles una mejor calidad de vida. En la publicación, la organización explica que los felinos son neonatos, lo que significa que no pueden regular su temperatura corporal ni alimentarse por sí solos, por lo que su supervivencia depende de atención inmediata.

“Su salud está en grave peligro y necesitamos llevarlos urgente a la veterinaria y comprar leche medicada”, señala.

Para cubrir los primeros gastos médicos y de alimentación, la fundación abrió la convocatoria para padrinos y madrinas que deseen acompañar el proceso de recuperación de estos pequeños gatos, un apoyo clave para poder brindarles una supervisión constante, alimentación cada pocas horas y seguimiento veterinario.

“No podemos normalizar esto. No podemos dejarlos solos”, agregó la fundación en la publicación que, en cuestión de minutos, conmovió a varios usuarios. En las reacciones muchos rechazan este tipo de hechos y afirman que el caso pone en evidencia una problemática recurrente que no solo tiene que ver con el abandono, sino también con la falta de esterilización responsable.

Estudio revela una sorprendente conexión genética entre gatos y humanos que podría mejorar la detección y el tratamiento del cáncer

“Que tristeza, gracias por encontrarlos 🙌“; ”¡La gente por qué no esteriliza!“; ”gracias por ayudarlos”, dicen algunos comentarios dirigidos a esta organizaron, que desde hace años trabaja en el rescate, recuperación y adopción de perros y gatos en condición de abandono.

Aunque su sede principal está en Bogotá, según indica en sus redes sociales, su labor se ha extendido a territorios como Santa Marta, donde además de brindar ayuda a los animales que lo necesitan, promueve campañas de esterilización y gestiona procesos de adopción responsable para garantizarles hogares seguros y adecuados.

