Video l Patrullera auxilió a perrita callejera en trabajo de parto y su gesto conmovió en redes

Gracias a la colaboración de la uniformada, la perrita logró dar a luz a ocho cachorros.

Redacción 4 Patas
12 de febrero de 2026, 9:36 a. m.
La patrullera organizó el espacio para brindar condiciones óptimas a la perrita durante su labor de parto.
La patrullera organizó el espacio para brindar condiciones óptimas a la perrita durante su labor de parto. Foto: Instagram @policiabmanga

En redes sociales se ha viralizado un video que ha conmovido a miles de usuarios, pues muestra el gesto de humanidad de una patrullera en Bucaramanga, quien asistió el parto de una perrita en condición de calle y ayudó a salvar la vida de sus ocho cachorros.

Pese a que se encontraba en su jornada de patrullaje, en el video se ve cómo la uniformada de la Policía Metropolitana, en medio de su servicio, decidió brindarle su ayuda a esta perrita en un parque de la ciudad.

Como si su labor la hubiera llevado hasta ese momento, la patrullera llegó justo cuando la perrita iniciaba el trabajo de parto. Por esta razón, decidió permanecer en el lugar, no solo acompañando el nacimiento de los cachorros, sino también protegiendo la vida de la madre.

Para que la experiencia de esta perrita dando a luz no fuera tan compleja en medio de la calle, la uniformada organizó el espacio y así logró garantizar las condiciones mínimas de seguridad que requería el proceso, detalle que fue aplaudido por varios usuarios en las redes.

La escena del momento justo en el que la uniformada auxilió al animal fue compartida por la Policía Metropolitana de Bucaramanga a través de su cuenta oficial de Instagram, junto a un mensaje en el que resaltan el compromiso de los miembros de la entidad por cuidar la seguridad, incluso, de quienes no tienen voz.

“Cuando la protección también se siente con el corazón. En medio del servicio, nuestros uniformados de la Policía Nacional no solo cuidan la seguridad, también protegen la vida en todas sus formas. Porque servir también es proteger a quienes no tienen voz”, dice el texto con el que fue acompañada la publicación que rápidamente generó múltiples reacciones.

En la grabación se observa el momento en que la patrullera extiende una cobija azul sobre el suelo del parque y ubica allí a la perrita, una criolla de tamaño mediano y pelaje blanco, que comienza a dar a luz.

Además, también se ve que la uniformada no estuvo sola durante el parto, ya que a su lado aparece un hombre con guantes y uniforme, quien al parecer sería un médico veterinario y también acompaña el nacimiento.

De esta manera, en un trabajo conjunto, los dos permanecen atentos al estado de salud de la madre y a la llegada de las crías para, posteriormente, tomarlas con cuidado e introducirlas en un guacal dispuesto para su resguardo.

Enseguida, la perrita también es ingresada al contenedor, donde finalmente queda protegida junto a sus ocho cachorros, dejando una escena que alegró el día de muchos al ver sus vidas a salvo.

