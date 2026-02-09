Gran donatón por los animales de Córdoba: Bogotá recolecta más de 13 toneladas de ayuda para animales afectados por lluvias

Tras una intensa jornada de tres días, la capital colombiana respondió al llamado de emergencia por la crisis climática en el departamento de Córdoba. A través de dos iniciativas paralelas y complementarias, lideradas por el sector público y el legislativo, se logró la recolección de suministros esenciales destinados a animales de compañía y de granja que han resultado damnificados por las fuertes lluvias e inundaciones en la región Caribe.

Una respuesta institucional masiva

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en articulación con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el Ejército Nacional y la Gobernación de Cundinamarca (vía IPYBAC), lideró una de las movilizaciones más grandes registradas recientemente en favor del bienestar animal. Según datos oficiales del instituto, la meta inicial de 7 toneladas fue ampliamente superada, alcanzando un total de 10,4 toneladas de insumos.

El director del IDPYBA destacó que los puntos de acopio se convirtieron en centros de “esperanza y zoolidaridad”. Durante el primer día se recolectó media tonelada, cifra que escaló exponencialmente hacia el cierre de la jornada. Entre los elementos recaudados se encuentran alimentos concentrados, medicamentos veterinarios (desparasitantes, multivitamínicos), y material de curación como gasas y clorhexidina, fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas comunes tras las inundaciones.

Esfuerzos ciudadanos y legislativos

De forma simultánea, la senadora Esmeralda Hernández encabezó la campaña “Donatón 72 horas por los animales de Córdoba”. Esta iniciativa logró reunir más de 3 toneladas adicionales de productos de primera necesidad. Este esfuerzo contó con el apoyo logístico del Centro Comercial Gran Estación y la participación activa de colectivos de protección animal como Plataforma ALTO, Borrachos al Rescate, Puro Criollo y Zarigüeya.

“Tenemos miles de animales que están sufriendo por esta tragedia. Ver a tantas personas sumándose renueva la esperanza en la solidaridad”, señaló la senadora Hernández, subrayando que la ayuda no solo se limita a perros y gatos, sino que incluye a animales de granja que son el sustento de muchas familias cordobesas.

Logística de traslado y entrega

El proceso de distribución está diseñado para garantizar que los insumos lleguen a los puntos más críticos del departamento. Las ayudas recolectadas por la iniciativa de la senadora Hernández fueron entregadas oficialmente este lunes 9 de febrero a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar el transporte hacia las zonas de desastre.

Por su parte, el cargamento gestionado por el IDPYBA y el IPYBAC se encuentra en fase de clasificación y alistamiento. Se espera que en los próximos días se complete el despliegue logístico para que equipos de voluntarios y médicos veterinarios en territorio inicien la repartición.

Contexto de la emergencia en Córdoba

El departamento de Córdoba ha enfrentado en las últimas semanas una de las temporadas invernales más crudas de los últimos años. El desbordamiento de ríos y quebradas no solo ha dejado a miles de familias damnificadas, sino que ha provocado la pérdida de pastizales y el aislamiento de animales que carecen de alimento y refugio seco.

Este resultado consolida a Bogotá como un núcleo de respuesta humanitaria frente a desastres naturales, demostrando que la protección animal es una prioridad creciente en la agenda pública y ciudadana del país.