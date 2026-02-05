¿Viaja con su mascota este verano? Los 8 accesorios ‘infaltables’ para que su perro o gato no sufra en el trayecto

El verano no es solo para los humanos; cada vez más familias colombianas deciden que sus perros y gatos son piezas clave en el equipaje. Para que la aventura no se convierta en un dolor de cabeza, le presentamos los 8 accesorios que debe llevar “sí o sí” para garantizar la seguridad y el confort de sus peludos.

La tendencia de las “mascotas viajeras” en Colombia

En los últimos años, el concepto de pet-friendly ha dejado de ser una moda para convertirse en un estándar en hoteles y destinos nacionales como Cartagena, el Eje Cafetero y Antioquia. Según tendencias de consumo en estilo de vida, el bienestar animal es hoy una prioridad absoluta. Por ello, no basta con “subirlos al carro”; la preparación es clave para evitar episodios de estrés o accidentes.

Los 8 elementos esenciales para su maleta perruna o gatuna

Para que su destino sea el éxito que espera, hemos recopilado esta lista basada en las recomendaciones de expertos en movilidad animal y bienestar:

Guacal abatible: Ideal para quienes buscan optimizar espacio. Al ser plegable, permite guardarlo fácilmente una vez lleguen al destino, manteniendo la estructura necesaria para la seguridad en el traslado. Cama enrollable: La comodidad es innegociable. Una cama que se pueda lavar fácilmente y que ocupe poco espacio en el baúl es el mejor aliado para el descanso tras un largo día de playa o senderismo. Caja de arena portátil plegable: Para los dueños de gatos, este es el “salvavidas” número uno. Permite mantener la higiene en cualquier lugar, desde una habitación de hotel hasta un camping. Cuencos para comida plegables: Olvide los platos pesados de cerámica. Los cuencos de silicona que se colapsan son ligeros y perfectos para hidratar a su mascota en paradas técnicas en la carretera. Arneses: La seguridad vial es vital. Un arnés ergonómico que se ajuste correctamente evita lesiones ante frenadas bruscas y permite un control total durante las caminatas. Bozal con diseño ergonómico: Aunque su perro sea ducado, muchos transportes públicos o normativas locales exigen su uso. Opte por uno que permita al animal jadear y beber agua cómodamente. Kit de primeros auxilios: Los accidentes no avisan. Gasas, antisépticos aptos para animales y un termómetro son básicos que deben estar en su “bolsa organizadora”. Bolsa organizadora para mascotas: No mezcle sus cosas con las de ellos. Tener un bolso dedicado para sus juguetes, snacks y documentos de vacunación le ahorrará minutos valiosos de búsqueda.

Seguridad y salud: el consejo de los expertos

Es fundamental recordar que, más allá del equipaje, la salud es primero. Fuentes expertas en veterinaria sugieren que antes de cualquier viaje largo, se debe consultar con el especialista para verificar que el esquema de vacunación esté al día, especialmente si se viaja a zonas de clima cálido donde los parásitos son más comunes.