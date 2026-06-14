Abelardo de la Espriella reveló que sus padres pensaron llamarlo Moisés: esta es la historia

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, visitó el pasado jueves, 11 de junio, la región de La Mojana, pese a los riesgos de seguridad que le advirtieron desde su equipo.

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Al aterrizar allí, el aspirante a llegar a la Casa de Nariño aseguró que su participación no se debía a un acto más de campaña, sino a un acto de justicia con la población que ha sido abandonada por el centralismo.

Frente a la multitud que lo acompañaba, el candidato del movimiento Defensores de la Patria contó las propuestas para la región y habló de algunas anécdotas que han marcado su vida en esta región del país.

De la Espriella afirmó que su vínculo con La Mojana viene desde su infancia, al señalar que Córdoba marcó su historia personal y que hoy el territorio refleja décadas de abandono estatal.

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El candidato presidencial también aseguró que es mojanero y que estuvo muy cerca de llamarse Moisés, porque fue “salvado de las aguas”. De la Espriella narró que en el puerto de San Marcos se hundió una lancha en la que viajaban.

“Mi madre quedó abajo, mi papá nos sacó y mi mamá tenía 8 meses. Yo me iba a llamar Moisés, salvado de las aguas”, les contó Abelardo de la Espriella a las personas que lo acompañaron durante su visita a La Mojana.

“Mi historia está íntimamente ligada con esta región. Yo crecí y venía a mis vacaciones a La Mojana y todavía tengo ese recuerdo de la gente sufriendo desde que yo era un niño y ya voy a cumplir 48 años”, sentenció.