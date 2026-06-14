Abelardo de la Espriella derrite a sus seguidores con las canciones de su hija Francesca

Este domingo 14 de junio se celebra el Día del Padre, pero para el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, este día se complementa con una de las fechas más importantes de su vida, el cumpleaños de su hija Francesca.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el también abogado celebró esta importante fecha mostrando el gran amor que se demuestra con su hija mientras ambos se cantan mutuamente mientras están acostados en una hamaca.

“Hoy celebro uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado: Francesca. Hoy cumple 4 años la niña que llena mis días de alegría, ternura y amor. Mi pequeña traviesa, mi princesa hermosa, tiene el don de iluminar cada lugar al que llega”, escribió inicialmente en su post.

El candidato afirmó que de su hija lo conquista su alegría, su corazón noble y la gran capacidad que tiene la niña de contagiar felicidad.

En el video, Francesca aparece cantando una canción que hace referencia a su padre como el tigre (como se hace llamar en su campaña), y ante esto, mencionó:

“Nos cantamos porque nos amamos. Ella me canta con la dulzura que la caracteriza, y yo le canto con el corazón lleno de gratitud por el inmenso regalo que es en mi vida”, se lee.

Como un deseo profundo, Abelardo le manifestó a su pequeña, los grandes deseos que tiene para ella: “Franci, deseo que nunca pierdas esa sonrisa que alegra mis días, que Dios te bendiga, te proteja y te permita cumplir cada uno de los sueños que guarda tu corazón”

Por último, el candidato presidencial concluyó que sus hijos son lo más importante para él y que es algo que agradece que el día del cumpleaños de su hija sea en este día tan especial del padre: “Y qué bendición que su cumpleaños coincida con el Día del padre, porque si algo tengo claro es que mis hijos siempre serán mi mejor regalo”.