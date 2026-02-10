4 Patas

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

Un operativo de evacuación en Montería terminó con un cachorro rescatado y adoptado por un militar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

10 de febrero de 2026, 9:50 p. m.
Un perro que nadaba entre el agua fue puesto a salvo durante una misión de ayuda.
Un perro que nadaba entre el agua fue puesto a salvo durante una misión de ayuda. Foto: @marioruizsoto - @josedavid88_ - A.P.I.

Las fuertes inundaciones que golpean a Montería no solo han dejado viviendas anegadas y familias evacuadas, también han obligado a las autoridades a tomar decisiones urgentes para proteger la vida de los habitantes.

En medio de ese panorama complejo, una historia protagonizada por un integrante del Ejército Nacional se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos cordobeses.

La emergencia llevó al presidente Gustavo Petro a encabezar un consejo de ministros extraordinario la noche del 9 de febrero de 2026 en la capital de Córdoba. Allí se revisaron las acciones para atender la crisis provocada por las crecientes y se anunciaron medidas enfocadas en la protección de las comunidades asentadas en sectores vulnerables.

Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande
Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Entre las decisiones adoptadas se priorizó el traslado de personas que habitan en zonas catalogadas como de alto riesgo, tanto en áreas urbanas como rurales. Asimismo, se planteó la recuperación de ciénagas ocupadas irregularmente, con el propósito de reducir el impacto de futuros fenómenos climáticos.

Perros

Collar o pechera: ¿cuál es el mejor para pasear a su perro?

Perros

Diciembre, el mes de mayor abandono y maltrato de animales de compañía

4 Patas

Se busca a Enzo, un perro salchicha que fue sacado de un carro en medio de un atraco en la vía Siberia - Bogotá

4 Patas

Se busca a Dulzura, perrita perdida por la Universidad Nacional

Perros

Apareció Tayron, el perrito que se había perdido por varias horas en el occidente de Bogotá

Perros

Se busca a Leila, una perrita perdida en el Parque El Virrey de Bogotá

4 Patas

Se busca a MUU, perrita perdida en Ciudad Bolívar

Nación

Emergencia en Córdoba: más de 120 funcionarios de la Rama Judicial afectados por las inundaciones

Política

Villa Petro, el barrio de Montería que lleva el nombre del presidente y que se construyó cerca a un humedal, se inundó

Nación

Asesinaron a otro líder social, esta vez en Norte de Santander; es el segundo en lo que va del año en Colombia

De manera paralela, la Alcaldía de Montería decretó toque de queda en los sectores más afectados, al advertir que los lugares cubiertos por el agua representan un peligro para la integridad de la población.

También se estableció que únicamente podrán movilizarse embarcaciones pertenecientes a organismos de socorro, entidades de gestión del riesgo, fuerza pública y autoridades competentes.

Un rescate inesperado en medio del operativo

Mientras uniformados realizaban labores de evacuación en bote para ayudar a los damnificados a recuperar algunas de sus pertenencias, ocurrió una escena que conmovió a quienes estaban presentes. En medio del cubrimiento en la zona realizada por Caracol Radio, relató un soldado, que el equipo se dirigía a asistir a un ciudadano cuando un perro, que permanecía en una vivienda inundada, los vio acercarse.

“Cuando el perro nos vio estaba en una casa, se nos lanzó encima, nadó”, contó el militar. Uno de sus compañeros se arrojó para alcanzarlo y logró sujetarlo antes de que la corriente lo alejara. Luego se lo entregó, y así pudieron ponerlo a salvo.

Lo que comenzó como un rescate más en medio de la jornada terminó marcando la vida del uniformado. Sin dudarlo, decidió adoptarlo.

“Ya hace parte de mi familia”, afirmó con convicción.

“Les va a estresar y a frustrar muchísimo”: médico veterinario dice cuál es el juguete que debe evitar darle a un gato

“Ellos no pueden defenderse solos”

El cachorro fue bautizado como “Aqua”, en alusión a las circunstancias en las que fue encontrado. El soldado explicó que no irá a un batallón, sino que vivirá en su casa, junto a su esposa, también residente en Montería.

Aseguró que el pequeño recibirá cuidados y cariño, y aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad en medio de la adversidad.

Bautizado por su historia en el agua, el perro tendrá una nueva vida lejos de la zona inundada.
El militar decidió que el cachorro “Aqua” vivirá con su esposa en casa y pidió solidaridad con los animales afectados por la emergencia. Foto: @josedavid88_ - A.P.I.

Expresó palabras de ánimo para los habitantes de la ciudad y pidió no olvidar a los animales que quedan atrapados durante este tipo de emergencias.

“Nosotros como personas podemos defendernos, pero ellos son inocentes y no tienen la capacidad de defenderse solos”, señaló, al hacer un llamado a quienes tengan la posibilidad de auxiliar a mascotas o animales abandonados.

Más de Perros

La jornada de rescates dejó una historia de empatía en la capital cordobesa.

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

No todos los accesorios para caminar con mascotas cumplen la misma función ni se adaptan a cualquier perro.

Collar o pechera: ¿cuál es el mejor para pasear a su perro?

Los bebederos y platos de deben desinfectar constantemente para evitar enfermedades.

Diciembre, el mes de mayor abandono y maltrato de animales de compañía

Enzo, perrito perdido por hurto en Bogotá

Se busca a Enzo, un perro salchicha que fue sacado de un carro en medio de un atraco en la vía Siberia - Bogotá

Dulzura, perrita perdida

Se busca a Dulzura, perrita perdida por la Universidad Nacional

Tayron, perrito perdido

Apareció Tayron, el perrito que se había perdido por varias horas en el occidente de Bogotá

Leila se perdió en la zona del Parque El Virrey; su familia mantiene activa la búsqueda y pide colaboración ciudadana.

Se busca a Leila, una perrita perdida en el Parque El Virrey de Bogotá

MUU, perrita perdida en Ciudad Bolívar

Se busca a MUU, perrita perdida en Ciudad Bolívar

Cuatro perritos rescatados de los cerros Orientales

Elvis, Paul, Mike y Prince buscan un hogar: así puede salvar a estos perros rescatados en los Cerros Orientales

Perrito perdido tras robo de un carro

Violento atraco en Bogotá: les robaron la camioneta y adentro estaba su mascota. Esta es la historia

Noticias Destacadas