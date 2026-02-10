Las fuertes inundaciones que golpean a Montería no solo han dejado viviendas anegadas y familias evacuadas, también han obligado a las autoridades a tomar decisiones urgentes para proteger la vida de los habitantes.

En medio de ese panorama complejo, una historia protagonizada por un integrante del Ejército Nacional se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos cordobeses.

La emergencia llevó al presidente Gustavo Petro a encabezar un consejo de ministros extraordinario la noche del 9 de febrero de 2026 en la capital de Córdoba. Allí se revisaron las acciones para atender la crisis provocada por las crecientes y se anunciaron medidas enfocadas en la protección de las comunidades asentadas en sectores vulnerables.

Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Entre las decisiones adoptadas se priorizó el traslado de personas que habitan en zonas catalogadas como de alto riesgo, tanto en áreas urbanas como rurales. Asimismo, se planteó la recuperación de ciénagas ocupadas irregularmente, con el propósito de reducir el impacto de futuros fenómenos climáticos.

De manera paralela, la Alcaldía de Montería decretó toque de queda en los sectores más afectados, al advertir que los lugares cubiertos por el agua representan un peligro para la integridad de la población.

También se estableció que únicamente podrán movilizarse embarcaciones pertenecientes a organismos de socorro, entidades de gestión del riesgo, fuerza pública y autoridades competentes.

Un rescate inesperado en medio del operativo

Mientras uniformados realizaban labores de evacuación en bote para ayudar a los damnificados a recuperar algunas de sus pertenencias, ocurrió una escena que conmovió a quienes estaban presentes. En medio del cubrimiento en la zona realizada por Caracol Radio, relató un soldado, que el equipo se dirigía a asistir a un ciudadano cuando un perro, que permanecía en una vivienda inundada, los vio acercarse.

#CORDOBA. 'Aqua’ es una de las perritas que fue adoptada por soldados del Ejército Nacional en el barrio Vallejo de Montería, Córdoba: “cuando nos vio se nos lanzó encima”. Vía @josedavid88_ pic.twitter.com/gaUDurfYIi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 11, 2026

“Cuando el perro nos vio estaba en una casa, se nos lanzó encima, nadó”, contó el militar. Uno de sus compañeros se arrojó para alcanzarlo y logró sujetarlo antes de que la corriente lo alejara. Luego se lo entregó, y así pudieron ponerlo a salvo.

Lo que comenzó como un rescate más en medio de la jornada terminó marcando la vida del uniformado. Sin dudarlo, decidió adoptarlo.

“Ya hace parte de mi familia”, afirmó con convicción.

“Ellos no pueden defenderse solos”

El cachorro fue bautizado como “Aqua”, en alusión a las circunstancias en las que fue encontrado. El soldado explicó que no irá a un batallón, sino que vivirá en su casa, junto a su esposa, también residente en Montería.

Aseguró que el pequeño recibirá cuidados y cariño, y aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad en medio de la adversidad.

El militar decidió que el cachorro “Aqua” vivirá con su esposa en casa y pidió solidaridad con los animales afectados por la emergencia. Foto: @josedavid88_ - A.P.I.

Expresó palabras de ánimo para los habitantes de la ciudad y pidió no olvidar a los animales que quedan atrapados durante este tipo de emergencias.

“Nosotros como personas podemos defendernos, pero ellos son inocentes y no tienen la capacidad de defenderse solos”, señaló, al hacer un llamado a quienes tengan la posibilidad de auxiliar a mascotas o animales abandonados.