“Les va a estresar y a frustrar muchísimo”: médico veterinario dice cuál es el juguete que debe evitar darle a un gato

Los gatos necesitan estímulos para mantenerse activos, curiosos y en equilibrio, existen múltiples opciones para jugar con ellos y potenciar su instinto natural de caza.

No obstante, un médico veterinario encendió las alarmas sobre un objeto muy popular que lejos de entretenerlos, podría generarles ansiedad y afectar su conducta.

Aunque muchos dueños lo consideran inofensivo, el especialista asegura que este tipo de juego puede provocar más daño que diversión si se usa de forma habitual.

El juego, clave para su bienestar

El portal especializado Patitas&co destaca que: “Los juguetes no solo son objetos con los que tu gato se entretiene​, sino que son parte clave para su bienestar físico y mental. Le permiten hacer ejercicio, liberar energía acumulada y mantener la mente activa”.

Jugar permite a los felinos moverse, gastar energía y mantener activa su mente. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para un gato, jugar es una forma de simular la caza: acechar, perseguir, atrapar y “capturar” forman parte de una secuencia natural que les produce satisfacción. Cuando esta dinámica se cumple, el animal experimenta una sensación de logro que contribuye a su estabilidad.

Sin embargo, no todos los juguetes respetan ese ciclo completo.

El puntero láser, el más cuestionado

El médico veterinario Pablo (conocido en redes sociales como Pablo Vet) explicó en un video publicado en Instagram por qué recomienda evitar los juguetes tipo láser.

“Ese juguete es lo más horrible que le puedes poner a tu gato”, señaló el veterinario.

De acuerdo con el especialista, el problema principal es que el gato nunca logra atrapar aquello que persigue. Mientras que con una pluma, una pelota o un ratón de tela puede morder y sujetar su “presa”, con el punto de luz esto no ocurre.

A diferencia de otros juguetes físicos, el láser no permite morder ni sujetar una “presa”. Foto: Getty Images

El veterinario advierte que esta situación puede generar altos niveles de estrés y frustración. El animal entra en modo caza, corre, salta y se concentra, pero al final no obtiene recompensa. Esa falta de cierre en la secuencia natural puede traducirse en ansiedad y, con el tiempo, en cambios de comportamiento.

Entre las posibles consecuencias menciona irritabilidad, inquietud constante e incluso conductas obsesivas. Por eso insiste en optar por alternativas que sí permitan al gato completar el proceso: perseguir, atrapar y retener el objeto.

Pablo Vet explicó que perseguir una luz inalcanzable deja al gato sin sensación de logro. Foto: @pablo_vet83

El mensaje del especialista es claro: elegir adecuadamente los juguetes no solo mejora la experiencia de juego, sino que puede prevenir problemas a futuro. En lugar de luces inalcanzables, recomienda elementos físicos que el felino pueda tocar, morder y “vencer”, respetando así su instinto natural sin afectar su bienestar.