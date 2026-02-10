4 Patas

De pesar ocho kilos a luchar por su vida: esta es la historia de un husky que se convirtió en un claro ejemplo de perseverancia

Sin importar la gravedad de su estado, este canino dio la batalla gracias al apoyo de rescatista de perros en Miami.

Redacción 4 Patas
10 de febrero de 2026, 2:08 p. m.
El perro, llamado Wolf, luchó por su vida incansablemente.
El perro, llamado Wolf, luchó por su vida incansablemente. Foto: Instagram @_wolf_project

A través de una publicación realizada por un refugio de animales en Miami, Megan Tate, fundadora de la organización SGT Canines, conoció la historia de Wolf, un husky que se encontraba al borde de la muerte, pero que luchó contra todo pronóstico para aferrarse a la vida.

De acuerdo con la información difundida por este hogar de paso, el canino había sido reportado por una mujer que alimenta animales callejeros en su vecindario y, cuando fue rescatado, se confirmó que presentaba un cuadro severo de desnutrición y apenas pesaba poco más de ocho kilogramos.

Al conocer su situación, Tate decidió hacerse cargo del animal pese a su delicado estado. Los primeros exámenes, entre ellos radiografías y ultrasonidos, no dieron un diagnóstico concluyente, pero revelaron un engrosamiento en la pared del estómago que hizo sospechar de linfoma gastrointestinal o cáncer terminal.

Pese al pronóstico reservado, Tate descartó la eutanasia, influenciada por la experiencia de haber perdido antes a su propio perro por un linfoma agresivo, lo que le permitió notar diferencias en el caso de Wolf.

De esta manera, la rescatista de perros optó por someter al animal a un estricto plan de alimentación baja en grasas y tratamiento con fluidos intravenosos y, aunque su evolución fue irregular, los análisis sanguíneos empezaron a mostrar mejoría.

No obstante, al poco tiempo, el perro sufrió un colapso repentino, lo que obligó a realizarle nuevos estudios, aun con resultados inciertos, por lo que los especialistas calificaron el caso como inusual.

Sin importar el diagnóstico inicial, Tate sospechó una infección por Pythium, un hongo poco común y mortal ligado al agua contaminada. Las pruebas lo confirmaron y, aunque se planteó la eutanasia una vez más, ella eligió autorizar una cirugía de alto riesgo.

Gracias a su decisión y al apoyo de la comunidad, Wolf logró sobrevivir y, ocho semanas después de la intervención, fue declarado libre de la infección.

El tratamiento alcanzó un costo cercano a los 40.000 dólares, cubierto mediante campañas de recaudación promovidas por la comunidad.

Actualmente, Wolf continúa en proceso de recuperación bajo el cuidado de una familia de acogida que también posee perros de su misma raza y que podría adoptarlo de manera definitiva.

Sobre su pasado, se conoció que sus dueños originales lo habían reportado como desaparecido más de un año antes de esta difícil etapa. Sin embargo, tras mudarse, decidieron no volver a hacerse cargo del animal, por lo que Tate se convirtió en su principal apoyo durante esta prueba que hoy lo convierte en un ejemplo de perseverancia y compromiso con el rescate animal.

