4 Patas

El copiloto perfecto: así es la vida de Pipo motero, un perrito de 19 años que recorre el mundo con su tutor

La historia de este canino ha tocado el corazón de miles de personas en redes sociales, pues fue rescatado cuando estaba al borde de la muerte.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
2 de febrero de 2026, 4:44 p. m.
El canino fue bautizado por su salvador como Pipo Motero.
El canino fue bautizado por su salvador como Pipo Motero. Foto: Instagram @soyelpipomotoquero

Cada día, millones de personas en todo el mundo se conectan a través de las redes sociales para compartir experiencias, noticias e historias personales que despiertan todo tipo de emociones.

Entre esos relatos, hay uno en especial que ha captado la atención de muchos usuarios en las plataformas digitales, relacionado con un perrito que fue rescatado cuando se encontraba en la calle, herido y al borde de la muerte, en un camino rural de la ciudad de Treinta y Tres, en Uruguay.

¿Sabía que podría recibir licencia por la muerte de su mascota? Esto dice la ley en Colombia

Su tutor, un hombre llamado Pablo Machado, al salvarle la vida en un veterinario, no solo lo convirtió en su mejor amigo y compañero de viaje, sino en una estrella de las redes sociales, bautizándolo con el nombre de Pipo motero y acumulando un gran número de seguidores en Instagram y TikTok.

De acuerdo con las publicaciones realizadas en la cuenta @soyelpipomotoquero, Pipo estaría cerca de cumplir 16 años gracias al cuidado que le ha brindado este sujeto, con quien recorre diferentes rutas en moto en distintos destinos del mundo.

4 Patas

Licencia remunerada por muerte de mascotas en Colombia: requisitos y pasos para solicitar el permiso laboral

4 Patas

¿Sabía que podría recibir licencia por la muerte de su mascota? Esto dice la ley en Colombia

4 Patas

‘EPS’ para gatos y perros: qué son y qué cubren estos servicios para las mascotas

4 Patas

Video l Así es el gato que se volvió viral por extraña condición en su pelaje

4 Patas

“¿Trato hecho?”: niño de tres años le explica a su perro por qué no debería escaparse; el video se hace viral

4 Patas

El drama de Della, la perrita que ha sido devuelta 3 veces y lleva 644 días esperando un milagro

4 Patas

¿Cómo reconocer señales de alerta en gatos cuando su estado de salud es crítico?

4 Patas

Atención, dueños de perros: este documento será obligatorio en 2026 para evitar multas

4 Patas

¿Por qué sacan la cabeza por la ventana? La razón por la que los perros disfrutan los viajes en carro

4 Patas

“Estas tres señales indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”: veterinario alerta problema común

Por esta razón, muchos lo identifican como el “canino viajero” que, con su historia de adopción, resiliencia y lealtad, ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, pues siempre aparece en compañía de su tutor con nuevos trajes para explorar un nuevo lugar.

Además, uno de los detalles que sus más de 400.000 nunca pasan por alto son sus tiernos gestos, con los que expresa su afecto y gratitud por la segunda oportunidad de vida que recibió y que lo llevó a vivir nuevas aventuras sobre ruedas.

En una entrevista difundida por Televisión Pública de Argentina, Pablo relató que, cuando encontró a Pipo, los veterinarios le dieron apenas un 5 % de posibilidades de sobrevivir. “Estaba tirado, lastimado y lleno de sangre. Me dijeron que era muy difícil salvarlo, pero decidí intentarlo”, recordó.

Aunque las probabilidades eran mínimas, rescatarlo resultó ser la mejor decisión de su vida, pues, contra todo pronóstico, Pipo se recuperó por completo y desde entonces se convirtió en su compañero inseparable, acompañándolo durante más de una década.

‘EPS’ para gatos y perros: qué son y qué cubren estos servicios para las mascotas

Pese a que no se conoce con exactitud la fecha de nacimiento del canino, su tutor escogió el mes de febrero para celebrar su cumpleaños, una ocasión que aprovecha para destacar el profundo amor y el fuerte vínculo que los une, basado en un pacto silencioso de nunca abandonarse.

“Para mí no existe un amor más puro y sincero que el amor de un perro”, afirmó Pablo en un video que se volvió viral, generando una ola de reacciones en la que muchos coincidieron en resaltar la relación única de lealtad y compañía que se puede construir con una mascota, incluso en los momentos más difíciles.

Más de 4 Patas

Un beneficio laboral por el fallecimiento de una mascota fue analizado en una sentencia emitida en 2025.

Licencia remunerada por muerte de mascotas en Colombia: requisitos y pasos para solicitar el permiso laboral

Pipo Motero

El copiloto perfecto: así es la vida de Pipo motero, un perrito de 19 años que recorre el mundo con su tutor

La relación entre trabajadores y mascotas llegó por primera vez a un debate en la justicia laboral.

¿Sabía que podría recibir licencia por la muerte de su mascota? Esto dice la ley en Colombia

La guía definitiva de planes, precios y beneficios para proteger a su mejor amigo

‘EPS’ para gatos y perros: qué son y qué cubren estos servicios para las mascotas

Gatos quimera

Video l Así es el gato que se volvió viral por extraña condición en su pelaje

Un video casero mostró cómo un menor expresó su cariño de la forma más directa posible.

“¿Trato hecho?”: niño de tres años le explica a su perro por qué no debería escaparse; el video se hace viral

El desgarrador caso de Della, lleva 644 días esperando por una familia.

El drama de Della, la perrita que ha sido devuelta 3 veces y lleva 644 días esperando un milagro

Los perros y gatos son algunos de los animales que transmiten la enfermedad si no están vacunados.

¿Cómo reconocer señales de alerta en gatos cuando su estado de salud es crítico?

el peligroso modus operandi para robar perros en el centro de Bogotá.

Mascotas desaparecen en el Parque Nacional: denuncian un presunto secuestro de perros en Bogotá

Contar con una póliza y la documentación sanitaria será clave para obtener la autorización.

Atención, dueños de perros: este documento será obligatorio en 2026 para evitar multas

Noticias Destacadas