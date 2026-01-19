4 Patas

De no creer; así fue la transformación de Don Pancho, el perrito rescatado que fue abandonado por viejo y ciego

Don Pancho fue rescatado en un estado que evidenciaba años de abandono y descuido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

20 de enero de 2026, 12:42 a. m.
Al inicio, el miedo marcaba cada una de las reacciones del perrito anciano.
Al inicio, el miedo marcaba cada una de las reacciones del perrito anciano. Foto: @esperanzaanimal_

Durante años, Don Pancho cargó con el peso del rechazo, su edad avanzada y la pérdida de la vista bastaron para que fuera dejado atrás por quienes alguna vez fueron su hogar.

Su historia dio un giro inesperado y hoy se ha convertido en un símbolo de segundas oportunidades, gracias al trabajo de rescate animal y a la paciencia que permitió reconstruir su confianza.

La historia del pequeño can se conoció a través de un video difundido en redes sociales por la fundación Esperanza Animal, una iniciativa liderada desde Cancún, México, por la rescatista Caro Zuleta, dedicada a auxiliar perros en situación de abandono, acompañar su recuperación y encontrar familias responsables dispuestas a darles un nuevo comienzo.

Un pasado marcado por el abandono y el miedo

De acuerdo con Zuleta: ”Te abandonaron por ser viejito y cieguito. Tenías un collar tan apretado que te dejó una marca en el cuello. Te llamamos Don Pancho".

4 Patas

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

4 Patas

El último adiós de Pukita: el gesto de amor eterno que conmovió a miles

4 Patas

Ali rozó el último adiós con la eutanasia y hoy sueña con una segunda oportunidad en un hogar que cambie su destino

4 Patas

Muchos dueños no lo notan a tiempo: la razón por la que su perrito bebe demasiada agua, según veterinarios

4 Patas

La historia de Pitufino, el noble perrito que fue devuelto al refugio diez días después de su adopción

4 Patas

La sacaron de la casa: indignación por perrita que fue abandonada en la calle junto a sus pertenencias; así la rescataron

4 Patas

Video | Soldado le salvó la vida a un gato bebé en Bogotá y conmovió al país

4 Patas

Familia busca a Niño, un perrito perdido en guardería de la vía Zipaquirá – Nemocón

Regionales

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, condena brutal asesinato de perrito en Sahagún: “No pueden quedar impunes”

Semana TV

La historia del soldado John Santacruz y su perrito Rafa

Durante los primeros meses, acercarse a él era casi imposible: reaccionaba con desconfianza y trataba de morder a quien intentara ayudarlo.

Un gesto inesperado, al mover la cola al escuchar una voz conocida, marcó un punto de quiebre.
Con paciencia constante, Don Pancho empezó a permitir el contacto humano. Foto: @esperanzaanimal_

Con el tiempo, la rescatista comprendió que aquellas reacciones no eran agresivas, sino defensivas. La falta de contacto afectivo había dejado marcas profundas. Aun así, la constancia comenzó a dar frutos. Poco a poco, el perro permitió el acercamiento, aceptó ser cargado y empezó a responder a gestos suaves que antes parecían ajenos a su vida.

“Y un día te vi mover la colita solo de escuchar mi voz. Ahí supe que tu corazoncito estaba sanando. Una mamá humana se enamoró de ti desde el primer momento y decidió adoptarte. Solo necesitábamos que terminaras tus tratamientos”, comentó Zuleta.

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Tratamientos, recuperación y un nuevo hogar

El proceso de recuperación incluyó varios procedimientos necesarios para mejorar su calidad de vida. Uno de sus ojos debió ser retirado debido al intenso dolor que le causaba, además de una esterilización y el tratamiento de problemas en la piel que arrastraba desde hacía tiempo. Cada paso fue clave para que pudiera estabilizarse y estar listo para un nuevo capítulo.

Mientras avanzaba su rehabilitación, una mujer decidió abrirle las puertas de su casa incluso antes de conocerlo en persona. Solo era cuestión de esperar a que Don Pancho terminara sus cuidados médicos. Cuando llegó el momento, el viaje hacia su nuevo hogar marcó el cierre de una etapa difícil y el inicio de otra muy distinta.

Allí, además, se produjo un reencuentro especial: doña Clarita, otra perrita rescatada anteriormente, pasó a convertirse en su compañera. Hoy, Don Pancho vive tranquilo, rodeado de atenciones y con la estabilidad que durante años le fue negada.

Más de 4 Patas

Un collar demasiado ajustado fue una de las primeras señales de su pasado difícil.

De no creer; así fue la transformación de Don Pancho, el perrito rescatado que fue abandonado por viejo y ciego

Perrito con bolsas en sus hocicos.

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Una historia íntima sobre acompañar hasta el final generó una ola de empatía.

El último adiós de Pukita: el gesto de amor eterno que conmovió a miles

La pequeña perrita sobrevivió a una decisión que casi le cuesta la vida.

Ali rozó el último adiós con la eutanasia y hoy sueña con una segunda oportunidad en un hogar que cambie su destino

Perro tomando agua

Muchos dueños no lo notan a tiempo: la razón por la que su perrito bebe demasiada agua, según veterinarios

El abuelo del perro prometió volver, pero nunca lo hizo.

La historia de Pitufino, el noble perrito que fue devuelto al refugio diez días después de su adopción

La perrita fue rescatada en Medellín luego de que fuera abandonada junto a sus pertenencias en Medellín.

La sacaron de la casa: indignación por perrita que fue abandonada en la calle junto a sus pertenencias; así la rescataron

La jornada de una integrante del Ejército cambió tras un hallazgo fuera de lo común.

Video | Soldado le salvó la vida a un gato bebé en Bogotá y conmovió al país

Esta es la influencer junto con la gata que tuvo que cuidar.

Influencer latina reveló cuánto le pagaron en España por cuidar a una gata: “El trabajo soñado”

Lo que quedaba en las bandejas se transformó en comida para perros sin hogar.

La conmovedora historia de una azafata que recoge las sobras de comida en los vuelos para alimentar perritos de la calle

Noticias Destacadas