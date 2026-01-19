De no creer; así fue la transformación de Don Pancho, el perrito rescatado que fue abandonado por viejo y ciego

Durante años, Don Pancho cargó con el peso del rechazo, su edad avanzada y la pérdida de la vista bastaron para que fuera dejado atrás por quienes alguna vez fueron su hogar.
Su historia dio un giro inesperado y hoy se ha convertido en un símbolo de segundas oportunidades, gracias al trabajo de rescate animal y a la paciencia que permitió reconstruir su confianza.
La historia del pequeño can se conoció a través de un video difundido en redes sociales por la fundación Esperanza Animal, una iniciativa liderada desde Cancún, México, por la rescatista Caro Zuleta, dedicada a auxiliar perros en situación de abandono, acompañar su recuperación y encontrar familias responsables dispuestas a darles un nuevo comienzo.
Un pasado marcado por el abandono y el miedo
De acuerdo con Zuleta: ”Te abandonaron por ser viejito y cieguito. Tenías un collar tan apretado que te dejó una marca en el cuello. Te llamamos Don Pancho".
Durante los primeros meses, acercarse a él era casi imposible: reaccionaba con desconfianza y trataba de morder a quien intentara ayudarlo.
Con el tiempo, la rescatista comprendió que aquellas reacciones no eran agresivas, sino defensivas. La falta de contacto afectivo había dejado marcas profundas. Aun así, la constancia comenzó a dar frutos. Poco a poco, el perro permitió el acercamiento, aceptó ser cargado y empezó a responder a gestos suaves que antes parecían ajenos a su vida.
“Y un día te vi mover la colita solo de escuchar mi voz. Ahí supe que tu corazoncito estaba sanando. Una mamá humana se enamoró de ti desde el primer momento y decidió adoptarte. Solo necesitábamos que terminaras tus tratamientos”, comentó Zuleta.
Tratamientos, recuperación y un nuevo hogar
El proceso de recuperación incluyó varios procedimientos necesarios para mejorar su calidad de vida. Uno de sus ojos debió ser retirado debido al intenso dolor que le causaba, además de una esterilización y el tratamiento de problemas en la piel que arrastraba desde hacía tiempo. Cada paso fue clave para que pudiera estabilizarse y estar listo para un nuevo capítulo.
Mientras avanzaba su rehabilitación, una mujer decidió abrirle las puertas de su casa incluso antes de conocerlo en persona. Solo era cuestión de esperar a que Don Pancho terminara sus cuidados médicos. Cuando llegó el momento, el viaje hacia su nuevo hogar marcó el cierre de una etapa difícil y el inicio de otra muy distinta.
Allí, además, se produjo un reencuentro especial: doña Clarita, otra perrita rescatada anteriormente, pasó a convertirse en su compañera. Hoy, Don Pancho vive tranquilo, rodeado de atenciones y con la estabilidad que durante años le fue negada.