Una familia está pidiendo ayuda para encontrar a su perrito llamado Niño, un pincher macho de cuatro años, color café dorado, fornido y musculoso, que desapareció el pasado sábado al mediodía en inmediaciones de la guardería Huellas, ubicada en la vía Zipaquirá – Nemocón.

"Niño", un pincher color café dorado, es buscado intensamente por su familia tras perderse en inmediaciones de la guardería Huellas | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Según relatan sus dueños, el animal se perdió después de que el encargado del lugar le retirara los accesorios, por lo que no llevaba collar ni placa de identificación. La familia asegura que el establecimiento no brindó suficiente apoyo en la búsqueda inicial y que han tenido que emprender por su cuenta labores de rastreo, preguntando a vecinos, revisando cámaras y pegando afiches sin resultados hasta ahora.

Se han pegado afiches para dar con el paradero del perrito. | Foto: Foto suministrada a SEMANA

El perrito responde al nombre de Niño y desde el día de su desaparición no ha sido visto por la comunidad. La familia ha presentado denuncias públicas y pide solidaridad para difundir la información, pues además de la tristeza de sus dueños, en casa lo esperan otros dos perritos que también lo extrañan.

Como gesto adicional, los dueños anunciaron que ofrecen recompensa a quien lo encuentre y lo devuelva sano y salvo.