Suscribirse

Perros

Familia busca a Niño, un perrito perdido en guardería de la vía Zipaquirá – Nemocón

La mascota fue vista por última vez saliendo de la guardería “Huellas”.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 2:58 a. m.
Niño perro perdido
"Niño" desapareció el sábado al mediodía saliendo de la guardería Huellas | Foto: Suministrado a SEMANA

Una familia está pidiendo ayuda para encontrar a su perrito llamado Niño, un pincher macho de cuatro años, color café dorado, fornido y musculoso, que desapareció el pasado sábado al mediodía en inmediaciones de la guardería Huellas, ubicada en la vía Zipaquirá – Nemocón.

"Niño", un pincher color café dorado, es buscado intensamente por su familia tras perderse en inmediaciones de la guardería Huellas
"Niño", un pincher color café dorado, es buscado intensamente por su familia tras perderse en inmediaciones de la guardería Huellas | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Según relatan sus dueños, el animal se perdió después de que el encargado del lugar le retirara los accesorios, por lo que no llevaba collar ni placa de identificación. La familia asegura que el establecimiento no brindó suficiente apoyo en la búsqueda inicial y que han tenido que emprender por su cuenta labores de rastreo, preguntando a vecinos, revisando cámaras y pegando afiches sin resultados hasta ahora.

Se han pegado afiches para dar con el paradero del perrito.
Se han pegado afiches para dar con el paradero del perrito. | Foto: Foto suministrada a SEMANA

El perrito responde al nombre de Niño y desde el día de su desaparición no ha sido visto por la comunidad. La familia ha presentado denuncias públicas y pide solidaridad para difundir la información, pues además de la tristeza de sus dueños, en casa lo esperan otros dos perritos que también lo extrañan.

Como gesto adicional, los dueños anunciaron que ofrecen recompensa a quien lo encuentre y lo devuelva sano y salvo.

Quienes tengan información sobre Niño pueden comunicarse al: 3118058759.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El romántico video de Mike Bahía, junto a Greeicy Rendón, con el que recibieron halagos y demostraron su amor

2. Amparo Grisales se enfureció y lanzó fuerte dardo en redes sociales por preocupante tema

3. Alarma en EE. UU.: castigos físicos contra estudiantes siguen vigentes en estos estados

4. Millonarios anunció mala noticia: figura “sufrió un esguince” en su rodilla derecha

5. El fuerte comentario que recibió Claudia Bahamón de participante de ‘MasterChef Celebrity’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

4 PatasPerros perdidosperritoZipaquirá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.