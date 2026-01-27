Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

La muerte de Orelha, un perro callejero que era protegido por vecinos en el sur de Brasil, desató una ola de indignación que rápidamente trascendió lo local y se convirtió en un reclamo nacional de justicia. El caso, ocurrido en Florianópolis, no solo puso el foco en el maltrato animal, sino también en la presunta participación de menores de edad y en un posible intento de encubrimiento por parte de adultos.

Un hecho que conmocionó a una comunidad entera

La policía de Brasil informó este martes que investiga a cuatro adolescentes por la muerte del perro, conocido como Orelha, y a tres familiares adultos por supuestamente intentar ocultar lo ocurrido. Los hechos se registraron a mediados de enero en Praia Brava, una zona donde el animal era alimentado y cuidado por la comunidad.

De acuerdo con las autoridades del estado de Santa Catarina, los jóvenes son señalados de “malos tratos” contra el perro. El ataque fue de tal magnitud que Orelha no logró sobrevivir, donde testimonios señalados en redes sociales indican que, además de golpes con objetos, también utilizaron clavos y martillos.

“Debido a la gravedad de las heridas, el animal falleció durante la atención médico-veterinaria”, señaló la policía estatal en un comunicado oficial.

Investigación a familiares por presunto encubrimiento

Además de los adolescentes, la investigación se amplió a tres adultos, familiares de los implicados, quienes estarían siendo indagados por presuntas amenazas y coacciones a testigos de los ataques. Según versiones que circularon en redes sociales, estas personas habrían intentado frenar denuncias y minimizar la responsabilidad de los menores.

Algunos usuarios denunciaron que las familias involucradas habrían intentado usar influencias y poder económico para exculpar a los adolescentes, un señalamiento que también forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

Tras denuncias ciudadanas, autoridades rescatan a dos perritos por presunto maltrato sexual en el sur de Bogotá

Protestas y una campaña viral por justicia

El caso generó manifestaciones de vecinos y activistas en defensa de los animales, quienes exigieron sanciones ejemplares.

En paralelo, la historia de Orelha se viralizó en plataformas digitales bajo la etiqueta #JustiçaPorOrelha, convirtiéndose en un símbolo contra la crueldad animal.

La presión social llevó el caso a la agenda nacional, con miles de mensajes reclamando que no haya impunidad y que se investigue tanto a los responsables directos como a quienes habrían intentado encubrirlos.

Indignante: encuentran a perrita con graves heridas; pese a su estado nunca abandonó a sus cachorros

La reacción de la primera dama de Brasil

La repercusión fue tal que llegó hasta la primera dama brasileña, Rosangela Janja da Silva, reconocida por su activismo en favor de los animales. A través de su cuenta de Instagram, expresó su “tristeza e indignación” por lo ocurrido.

“Su muerte no es solo un episodio aislado de crueldad”, escribió la esposa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y añadió: “Es una alerta dolorosa sobre una generación expuesta, desde pequeños, a discursos y contenidos digitales que banalizan la violencia y transforman el dolor en entretenimiento”.

“La ley será cumplida”, advierten las autoridades

El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Melo, también se pronunció públicamente y aseguró que no habrá tratos preferenciales en la investigación. “Todo eso será investigado hasta el fin, no importa quiénes sean ni los apellidos que tengan, la ley será cumplida”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

*Con información de AFP.