Bogotá

Tras denuncias ciudadanas, autoridades rescatan a dos perritos por presunto maltrato sexual en el sur de Bogotá

La Fiscalía evalúa los elementos materiales probatorios con el fin de establecer la responsabilidad del presunto implicado.

22 de enero de 2026, 8:55 p. m.
El caso de presunto maltrato animal se presentó contra dos perros de raza pitbull.
El caso de presunto maltrato animal se presentó contra dos perros de raza pitbull.

La comunidad del barrio Puerto Rico de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá denunció el caso de presunto abuso sexual contra dos perros de raza pitbull.

La conmovedora historia de Anastasia, la perrita que fue decolorada con peróxido para ser vendida como golden retriever

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en coordinación con el Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá y con la colaboración de la ciudadanía, realizó un operativo para rescatar a estos animales.

Las autoridades que recibieron la denuncia del maltrato animal llegaron hasta el lugar de los hechos, donde se logró la aprehensión de los dos caninos, los cuales fueron dejados bajo custodia del IDPYBA luego de ser valorados.

La entidad puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que ya está al tanto de la situación y evalúa los elementos materiales probatorios con el fin de establecer la responsabilidad del presunto implicado en la comisión de delitos contra el bienestar animal y, de ser procedente, presentar el caso ante un juez de la República.

Agradecemos a los ciudadanos que reportaron este caso a nuestros canales oficiales, con lo que se pudo actuar de manera contundente”, indicó el IDPYBA frente a este caso.

Canales para denunciar casos de maltrato animal en Bogotá

  • El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tiene a disposición de la ciudadanía la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801 para reportar presuntos casos de maltrato.  A través de este canal, se busca atender de manera oportuna situaciones que afecten la integridad física y emocional de los animales, promoviendo su bienestar y protegiéndolos de cualquier forma de maltrato. El horario de atención de la línea es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., todos los días. 
  • Además de la Línea Contra el Maltrato Animal, la ciudadanía también puede hacer el reporte a través del correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co
  • Cuando se trata de un caso de maltrato en flagrancia o también cuando el animal está en riesgo vital, comunícate directamente a la Línea de Emergencias 123. 

