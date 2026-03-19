Varios casos de maltrato se conocen a diario, pero recientemente el caso de Tonny ha generado consternación en la ciudadanía, especialmente entre quienes presenciaron su fallecimiento y los momentos previos.

Este perro, de tan solo tres años, fue víctima de un hombre que, aparentemente, estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas y que, en medio de una crisis, terminó lanzándolo por la ventana del piso 25, el último de la torre en la que vivía.

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¿Qué pasó con Tonny, el perro que fue lanzado desde un piso 25?

SEMANA se contactó con el dueño de la mascota, quien detalló lo sucedido.

El propietario de Tonny entregó la información del caso a este medio y fue enfático en señalar que el responsable de este acto es una persona que vivía en su apartamento en calidad de arrendatario de una de las habitaciones del inmueble.

“Llegué hace tres años, no había arrendado la habitación, no había tenido tampoco la necesidad, pero este año dije: ‘Bueno, voy a apoyarme un poco con arrendar las dos habitaciones [...]’. Hice todos mis filtros de seguridad y coordiné una cita; mostré la habitación a esta persona. Me generó cierta confianza porque creo que ya está finalizando su carrera de Derecho”, dijo.

Según comentó el entrevistado, tiene conocimiento del lugar donde estudia el presunto atacante y también de donde posiblemente trabajaría, ya que le pidió carta laboral y pudo contrastar la información.

Vivía con un ‘roomie’, el presunto responsable de la tragedia

En sus palabras, mencionó que el hecho de ver todos los documentos en orden, que no tenía antecedentes y que era estudiante de una prestigiosa institución universitaria, le dio confianza para arrendarle la habitación.

“Él, siendo abogado o ya casi abogado, me inspira cierta confianza [...] Le arrendé, se mudó con su cama, su colchón y sus cosas”, dijo, y añadió que el padre de esta persona le habría ayudado en la mudanza, lo cual le generó mayor confianza.

Después de esto, señaló que también arrendó la otra habitación y que, durante el tiempo que convivieron los tres, no hubo problemas ni discusiones. Además, afirmó que nunca notó actitudes extrañas en el hombre.

“Logramos tener una convivencia sana, sin ningún problema. Es una persona con la que tú podías hablar sin ningún problema y jamás me imaginé; nunca me dijo que de pronto consumía sustancias o algo así. Creo que fue lo que encontraron hoy y será la justicia la que se encargue de aclarar exactamente con los exámenes médicos”, afirmó.

“Yo nunca me imaginé nada malo de él”, sostuvo.

Notaron comportamientos extraños

En esta misma conversación con SEMANA, el dueño de Tonny mencionó que el otro roomie llegó a decirle que estaba notando actitudes extrañas en el presunto atacante.

“Mi otro roomie sí me dijo que lo veía raro, que en algunos momentos movía las manos, movía la boca, pero cuando pasaron esas cosas yo no estuve acá; él solo me las contó porque ellos sí tenían un poco más de cercanía, ya que comparten el baño”, añadió.

En otro momento, dicho roomie le comentó al dueño del apartamento que había notado algo extraño y, por esta razón, el propietario tomó la decisión de pedirle la habitación, algo que no alcanzó a comunicarle antes de la tragedia.

“Me decía como: ‘Él es raro, él es algo raro [...] yo un día lo vi asomándose a la puerta, mirando por el huequito de la puerta de seguridad y se asustaba viendo eso y se sentaba en el piso’. Entonces, a él eso no le pareció normal”, agregó.

Lo único que el entrevistado presenció fue el momento en el que el hombre le preguntó si podía fumar cigarrillo, a lo que accedió con la condición de que lo hiciera en el balcón, ya que no le veía nada de malo.

Afirmando que no tuvo ningún inconveniente con el hombre, mencionó que lo único que en algún momento le dijo fue que tenía problemas en la universidad.

“Me dijo que iba a aplazar semestre, algo así me comentó una noche. Fue lo único por lo que lo vi estresado, cuando se refirió a la universidad, que no podía con unos profesores, con unos compañeros. Fue lo único que logré saber, pero sobre un tema personal o familiar, no, nunca se refirió a eso”, dijo.

Zona donde cayó Tonny, perro que fue lanzado desde un piso 25, después del levantamiento del cuerpo. Foto: Suministrada a SEMANA

Esto pasó el día del asesinato de Tonny

En cuanto al día de la tragedia, el dueño de la mascota mencionó que, por cuestiones de trabajo, llegó tarde a su hogar y Tonny no salió a recibirlo como solía hacerlo.

“Se me hizo raro que no salió. Yo llegué tarde y vi que no salió. Entonces supuse que estaba durmiendo con el roomie, porque mi otro roomie se fue de viaje. Entonces dije: ‘Bueno, se acostó con él, no pasa nada’. Yo sé que Tonny es un perro pincher que todo el tiempo tiene frío y quiere estar en brazos, entonces no le vi nada de raro”, dijo.

Además, señaló que a la hora en la que llegó todo estaba en completa tranquilidad, por lo que se fue directamente a dormir.

“No había ruido, no había música, no había luces prendidas, no había nada. Todo estaba en silencio. Entonces supuse que estaba durmiendo. Yo fui el que llegó tarde, entonces fui el que me encerré. Ni siquiera hice ruido, ni prendí el televisor, ni alteré la convivencia o algo así. Nada, cero”, mencionó, despejando así las versiones sobre una supuesta pelea entre ellos, la cual, según indicó, nunca ocurrió.

¿El ‘roomie’ tenía conflicto por vivir con el perro?

Respondiendo a la pregunta de si había notado comportamientos extraños de esta persona con la mascota, señaló que no, que nunca percibió algo inusual ni alguna incomodidad por parte de él hacia Tonny.

“No, no. Desde un principio les hablé de las condiciones de convivencia y de vivir acá, y era que tenían que aceptar a Tonny y que lo tenían que querer. Así lo demostraron. De los dos nunca vi ningún acto de desprecio ni que les incomodara que llegara”, añadió.

En el momento de la tragedia, el dueño de la mascota mencionó que se encontraba en el apartamento, en su habitación, la cual está alejada de las demás.

“Mi celular siempre lo tengo en silencio; ya estaban marcando y yo vivo en la última habitación, la del fondo. Yo no escuché la puerta, sinceramente; lo que me hizo despertar fue el citófono, y cuando me levanté escuchaba a (la persona responsable) en la otra habitación que decía: ‘Auxilio, auxilio, me quieren matar’”, contó.

Altar que le hicieron a Tonny en el lugar en el que falleció. Foto: Suministrada a SEMANA

Acto seguido, abrió la puerta del apartamento para dar paso a la Policía. “Yo abro la puerta y el policía estaba con su arma de frente y me dice: ‘Manos arriba’. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, le dije: ‘Sí, señor’”, relató, y agregó que le hicieron una requisa y le preguntaron qué ocurría, a lo que respondió: “No lo sé, yo acabo de salir de mi habitación, él está encerrado en su habitación”.

Después de esto, el propietario del apartamento abrió la puerta con el duplicado de la llave y se alejó para que la Policía actuara.

“Lo que me comentan es que él estaba al borde de la ventana gritando que lo iban a matar [...] Llegaron aproximadamente siete o nueve policías, cuatro bomberos, tres vigilantes, guardas de seguridad y, gracias a Dios, llegó un vecino, creo que es psicólogo o tiene experiencia en esto, de acá de la torre [...] Me dijo que tranquilo, se metió hasta la habitación de él, habló con él y lograron que se alejara de la ventana y, de inmediato, la Policía, según entiendo, porque yo no estuve dentro de la habitación, estuve todo el tiempo afuera, logró amarrarlo con una sábana”, dijo.

El responsable fue capturado

En cuanto al estado del responsable de la muerte de Tonny, manifestó: “Él estaba súper agresivo con todo el mundo; siempre decía que lo iban a matar, que habían llegado a matarlo”.

Frente a las versiones sobre una posible “negligencia”, el dueño del apartamento dejó claro que no fue así, sino que tomar el control de la situación y calmar al hombre tomó bastante tiempo.

“Esa situación duró aproximadamente una hora para convencerlo, hora y media para poder convencerlo. Es decir, esto pasó a las 6:30 de la mañana y ya lo vinieron capturando a las 8 de la mañana. O sea, duraron un buen tiempo convenciéndolo porque era muy delicado que se lanzara por esa ventana”, dijo, aclarando la duda frente al tiempo que tomó la captura.

Así recibió la noticia de la muerte de Tonny

Mientras esto sucedía, el dueño de Tonny recibió la trágica noticia de la muerte de su perro.

“Yo estaba en la barra tratando de contextualizar, de entender todo lo que estaba pasando, la vigilante me dijo: ‘Hay un perrito en el primer piso’ y de inmediato pensé, claro, Tonny nunca salió. Yo me asomé al balcón y efectivamente era mi perro que estaba allá tirado. No sé en qué momento lo tiró y cómo lo tiró y por qué [...] ella me dice que si era mío, le digo que sí, que era mi perro. Al final, él tiró más cosas: zapatos, ropa, en fin, un montón de elementos personales de él, creo que una almohada”, contó.

Después de esto, señaló que la Policía hizo lo correspondiente: “Al fin lo bajaron esposado, se lo llevaron en una ambulancia; desconozco para dónde o qué pasó con él”, dijo.

En cuanto a la muerte de su perro, afirmó: “Ya cuando vi lo del perro, no, ahí me puse a llorar, ya eso fue la tapa. O sea, me dolió muchísimo [...]”.

El deseo del dueño de Tonny es que se haga justicia por la forma en la que murió su mascota.

“Salió como un loco, todo el tiempo decía que lo mataban y decía cosas súper incoherentes, y eso no lo libra de su responsabilidad. En este momento lo que estamos haciendo es abrir todo el proceso legal para que el abogado sea quien se encargue de garantizar justicia, que haya un debido proceso, que se cumpla con todo, porque no es un tema material, no es un tema económico, es un tema que no me lo devuelve nada y lo que quiero es que se haga justicia, porque una persona como esta puede atentar contra cualquier otro ser vivo, no importa que sea un animal o una persona. Él tiene que ir a la cárcel, tiene que hacerse justicia”, señaló.

Sobre el proceso legal, el hombre, víctima en la muerte de su mascota, dejó claro a SEMANA que él mismo se está encargando del pago de su abogado y de la defensa que lo representa tanto a él como a Tonny.

Indignación del dueño frente al asesinato de Tonny

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, el dueño expuso a SEMANA lo que siente por la tragedia ocurrida.

“Me duele porque era mi compañero, él tenía que estar y el que seguramente hoy me salvó [...] Es un sentimiento frustrante, tengo rabia tengo tristeza, tengo impotencia, tengo arrepentimiento de pronto de no haber llegado más temprano o de pronto de no haber ido a la oficina, haberme anticipado, haberle pedido la habitación la semana antes. O sea, nunca me imaginé, yo digo vale, hubiera dañado un televisor, pero cómo tiene la habilidad de alzarlo y tirarlo, porque Tonny ni siquiera por lo pequeñito se podía subir a una cama. Él nunca iba a llegar a una ventana, nunca [...] Ese perro era muy inteligente y me duele que haya muerto porque no es justo que haya muerto así, o sea, me duele, cuando lo vi allá abajo y de semejante altura, o sea, estamos en un piso 25. Fue impactante ver eso así, horrible”. concluyó.

Por ahora, el propietario del inmueble que hoy vive una tragedia y un duelo por el asesinato de su perro, espera que se haga justicia y que el responsable pague por la vida del ser querido la cual le arrebató de la forma más cruel.