¿Cómo afecta a perros y gatos la muerte de otro de su especie?

El duelo por el fallecimiento de alguien cercano no es un tema exclusivo de las personas. Los animales de compañía como perros y gatos también lo viven, se entristecen y necesitan tiempo para recuperarse de la pérdida de compañeros peludos o seres de su especie.

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Los expertos aseguran que estos animales pueden percibir y reaccionar ante la muerte, aunque no la entienden de la misma forma que los humanos. Ellos saben cuándo les falta ese compañero y tienen una reacción de duelo, indica el portal Consumer de España.

La forma como afrontan ese proceso depende mucho de su carácter, pues, tal como sucede con las personas, los perros y gatos se expresan de forma diferente.

Hay análisis que han revelado que, en el caso particular de los perros, son seres que muestran signos clave de dolor después de la muerte de otro perro en el mismo hogar. Esto incluye un aumento en la búsqueda de atención, comer menos y quejarse, según investigadores de la Universidad de Milán.

Los perros y gatos sienten la érdida de sus seres queridos. Foto: Getty Images

En algunos casos, tanto perros como gatos pueden manifestar ansiedad o cambios en el sueño. Los especialistas aseguran que, con el tiempo y con acompañamiento, brindándoles afecto y seguridad, suelen adaptarse a la nueva situación. Ese tránsito varía según cada caso y muy en función de la relación que haya tenido el animal con su compañero fallecido.

Señales de ansiedad

Según la organización American Kennel Club, en el caso específico de la ansiedad en los perros, puede manifestarse con señales como jadeo, ladrido, inquietud o gimoteo.

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En el estudio, los investigadores de la Universidad de Milán quisieron averiguar si los perros muestran cambios emocionales y de comportamiento después de la muerte de un compañero canino. Para ello trabajaron con más de 400 dueños de perros en Italia, luego de lo cual concluyeron que el comportamiento del perro sobreviviente tuvo cambios importantes.

Los perros y los gatos hacen duelo por la pérdida de seres queridos. Foto: Getty Images

Los procesos de duelo de las mascotas por otros animales de su especie o compañeros, de acuerdo con National Geographic, se deben a que, al convivir mucho tiempo con otro animal, se tienden a coordinar rutinas y, cuando estas ya no existen, se genera una afectación emocional.

Es clave mantenerles la actividad

En el caso de los perros, es determinante que mantengan su nivel de actividad, como los paseos habituales y el juego, para conseguir que se sientan más acompañados y que eviten entrar en procesos depresivos.

Si bien no se sabe cuánto puede durar el duelo en los animales de compañía, hay estudios que indican que pueden ser meses; sin embargo, cuando la situación se prolonga por demasiado tiempo, es necesaria la intervención de un médico veterinario especialista en etología clínica, para que realice un examen conductual del animal y determine el tipo de problema que presenta y la mejor manera de tratarlo.