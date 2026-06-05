Aunque muchos dueños se preocupan por la alimentación, las vacunas y el bienestar general de sus gatos, existe un aspecto de la salud felina que suele pasar desapercibido, y es el cuidado de los dientes.

Veterinarios lo advierten: dejar que un gato salga solo a la calle reduce su esperanza de vida a 7 años

Expertos en medicina veterinaria advierten que cerca del 70 % de los gatos presenta algún tipo de problema bucal antes de cumplir los tres años, una cifra que ha encendido las alertas entre especialistas y amantes de las mascotas.

La acumulación de placa bacteriana y sarro está entre las principales causas de las enfermedades dentales en los felinos.

Cuando estos problemas no son tratados a tiempo, pueden derivar en inflamación de las encías, infecciones, dolor crónico e incluso la pérdida de dientes. Lo más preocupante es que muchas veces las señales pasan inadvertidas para los dueños.

Los expertos explican que los gatos suelen ocultar el dolor de manera instintiva, por lo que detectar una enfermedad dental puede resultar complicado.

Aunque revisarle los dientes a tu gato no es una tarea fácil, es importante que aprendas cómo puedes mantenerle sus dientes saludables y también en qué momento es necesario llevarlo al médico veterinario.

Síntomas de enfermedad dental en gatos

Existen algunos signos que pueden servir como alerta:

Mal aliento persistente

Dificultad para masticar

Pérdida de apetito

Exceso de saliva

Rechazo a ciertos alimentos

Frente a esta situación, los veterinarios resaltan la importancia de la prevención. Una de las recomendaciones más efectivas consiste en incorporar el cepillado dental dentro de la rutina de cuidado del animal.

Según especialistas, dedicar apenas dos minutos al día a la higiene bucal puede marcar una diferencia importante en la salud de los dientes y las encías.

Para lograrlo, se aconseja utilizar cepillos y pastas dentales diseñados específicamente para gatos.

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Además, el proceso debe hacerse de manera gradual para que la mascota se acostumbre sin experimentar estrés o incomodidad. La paciencia y la constancia suelen ser fundamentales para obtener buenos resultados.

Los controles veterinarios periódicos también tienen un papel clave. Las revisiones médicas permiten detectar problemas en etapas tempranas y aplicar tratamientos antes de que las lesiones avancen.

En algunos casos, las limpiezas profesionales pueden ser necesarias para eliminar la acumulación de sarro y prevenir complicaciones mayores.

Los especialistas coinciden en que la salud bucal influye directamente en la calidad de vida de los gatos.

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Un cuidado adecuado no solo ayuda a conservar los dientes por más tiempo, sino que también reduce el riesgo de infecciones y molestias que pueden afectar su bienestar general.

Por eso, dedicar unos minutos diarios al cepillado podría convertirse en una de las mejores inversiones para la salud y la felicidad de cualquier gato.