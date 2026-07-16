Estas son las fechas de las próximas jornadas de adopción de perros y gatos en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá invitó a la ciudadanía a participar durante el mes de julio en sus jornadas de adopción, en los que decenas de animales entre perros y gatos esperan encontrar un nuevo hogar.

“Se trata de animalitos que han sido atendidos a través de diferentes programas del instituto y que, en muchos casos, han logrado superar situaciones complejas relacionadas con maltrato, enfermedades o accidentes, iniciando un proceso de recuperación que hoy les permite estar listos para encontrar un hogar para siempre”, señaló la entidad.

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Estas son las próximas jornadas:

Sábado 18 de julio

Centro Comercial Centro Mayor – Calle 38 A Sur #34D-51.

Horario: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 26 de julio

Centro Comercial Avenida Chile – Calle 72 #10-34.

Jornada especial en el marco de la conmemoración de la ley 'No más Olé’.

Horario: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Los animales disponibles para adopción son entregados esterilizados, desparasitados y con su esquema de vacunación completo. Además, han pasado por un proceso integral de rehabilitación física, emocional y comportamental, lo que garantiza que estén preparados para adaptarse a su nuevo hogar y comenzar una nueva etapa", añadió el instituto.

Las jornadas son lideradas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Foto: Getty Images

Adicionalmente, la ciudadanía puede visitar la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde permanentemente hay perros y gatos esperando por su nueva familia. La UCA está ubicada en la Carrera 106A #67-02, barrio El Muelle (Engativá) y presta atención de martes a domingo y días festivos, en horario de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

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Las personas interesadas también pueden comunicarse a través de WhatsApp al 305 837 4465. Para ingresar a la Unidad es indispensable presentar el documento de identidad físico, requisito obligatorio para el acceso.

¿Qué deben tener en cuenta al momento de adoptar?

Ser consciente de que la decisión que toma es para toda la vida y debe ser considerada por todos los miembros del hogar.

Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.

Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.

Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.

Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.

Fotocopia de la cédula y de un servicio público.

Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.