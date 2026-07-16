Estas son las fechas de las próximas jornadas de adopción de perros y gatos en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá invitó a la ciudadanía a participar durante el mes de julio en sus jornadas de adopción, en los que decenas de animales entre perros y gatos esperan encontrar un nuevo hogar.
“Se trata de animalitos que han sido atendidos a través de diferentes programas del instituto y que, en muchos casos, han logrado superar situaciones complejas relacionadas con maltrato, enfermedades o accidentes, iniciando un proceso de recuperación que hoy les permite estar listos para encontrar un hogar para siempre”, señaló la entidad.
Estas son las próximas jornadas:
- Sábado 18 de julio
Centro Comercial Centro Mayor – Calle 38 A Sur #34D-51.
Horario: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Domingo 26 de julio
Centro Comercial Avenida Chile – Calle 72 #10-34.
Jornada especial en el marco de la conmemoración de la ley 'No más Olé’.
Horario: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
“Los animales disponibles para adopción son entregados esterilizados, desparasitados y con su esquema de vacunación completo. Además, han pasado por un proceso integral de rehabilitación física, emocional y comportamental, lo que garantiza que estén preparados para adaptarse a su nuevo hogar y comenzar una nueva etapa", añadió el instituto.
Adicionalmente, la ciudadanía puede visitar la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde permanentemente hay perros y gatos esperando por su nueva familia. La UCA está ubicada en la Carrera 106A #67-02, barrio El Muelle (Engativá) y presta atención de martes a domingo y días festivos, en horario de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
Las personas interesadas también pueden comunicarse a través de WhatsApp al 305 837 4465. Para ingresar a la Unidad es indispensable presentar el documento de identidad físico, requisito obligatorio para el acceso.
¿Qué deben tener en cuenta al momento de adoptar?
- Ser consciente de que la decisión que toma es para toda la vida y debe ser considerada por todos los miembros del hogar.
- Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.
- Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.
- Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.
- Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.
- Fotocopia de la cédula y de un servicio público.
- Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.