¿Qué intenta comunicar? El significado oculto de que un perro coloque sus patas sobre el dueño

Las personas que tienen perro seguramente han experimentado un momento muy común cuando mientras descansan en el sofá, trabajan o simplemente acarician a su mascota, el animal coloca una de sus patas sobre la mano, la pierna o el brazo de su dueño.

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Aunque para muchos parece un gesto de cariño sin mayor explicación, especialistas aseguran que este comportamiento puede esconder distintos mensajes que vale la pena comprender.

Expertos en comportamiento animal explican que los perros utilizan el lenguaje corporal como una de sus principales formas de comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, apoyar la pata sobre una persona no ocurre por casualidad, sino que representa una manera de expresar necesidades, emociones o deseos específicos.

Interpretar de manera correcta el contexto termina siendo muy importante para entender qué intenta decir la mascota.

perro y su dueño Foto: Getty Images

Una de las razones más frecuentes es la demostración de afecto. Cuando el perro recibe caricias y responde colocando su pata sobre el dueño, suele estar reforzando el vínculo emocional y buscando prolongar ese momento de cercanía.

Para muchos especialistas en mascotas, este gesto equivale a una respuesta cariñosa que fortalece la relación entre ambos.

Sin embargo, no siempre significa amor, ya que también puede ser una señal de ansiedad o estrés. Si el comportamiento viene acompañado de bostezos, lamidos de labios, orejas caídas o una postura tensa, el perro podría estar buscando consuelo o apoyo emocional.

Establecer límites claros y proporcionar estímulos adecuados puede fortalecer el vínculo entre el perro y su dueño. Foto: Getty Images

En estos casos, observar el resto de su lenguaje corporal ayuda a identificar si realmente necesita ayuda.

Otra posibilidad es que simplemente quiera llamar la atención. Algunos perros utilizan la pata para invitar a jugar, pedir una caminata, agua o un juguete para reforzar el mensaje y facilitar que el dueño comprenda lo que necesitan.

Los especialistas recomiendan evitar que se interprete este gesto de forma aislada. La postura del cuerpo, la expresión facial, el movimiento de la cola y el momento en que ocurre dan pistas importantes para entender la verdadera intención del animal.

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Conocer sus rutinas y personalidad también facilita identificar si busca afecto, compañía o simplemente satisfacer una necesidad cotidiana.

Comprender estas pequeñas señales fortalece la convivencia y permite responder de manera adecuada a cada situación. Al final, un simple movimiento de la pata puede convertirse en una conversación silenciosa entre el perro y la persona con la que comparte todos los días.