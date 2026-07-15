Top 5 de razas de perros que no sueltan pelo, ideales para su hogar

Para muchas personas, tener un perro significa tener compañía, cariño y momentos inolvidables. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para dar ese paso en tener uno suele ser la cantidad de pelo que algunas razas dejan en muebles, ropa y pisos.

Las seis razas de perro que se adaptan a la vida de los pensionados, según expertos

Afortunadamente, existen opciones que prácticamente no mudan bastante pelo y así, pueden convertirse en excelentes compañeros para quienes buscan un hogar más limpio.

Especialistas en mascotas explican que ningún perro deja de perder pelo por completo, pero algunas razas lo hacen en cantidades mínimas gracias a las características de su pelaje.

Esto las convierte en opciones viables para las familias, personas con alergias leves o quienes simplemente quieren reducir el tiempo dedicado a la limpieza del hogar.

Perro en familia Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué razas de perros que no sueltan pelo se pueden tener en el hogar?

Entre las razas más recomendadas aparece el caniche o poodle, famoso por su pelaje rizado que retiene el pelo muerto y evita que termine esparcido por la casa. Además de ser inteligente y fácil de entrenar, requiere cepillados y cortes constantes para mantener su característico aspecto.

Otra opción es el bichón frisé, un perro pequeño y muy sociable que destaca por su abundante pelaje blanco, el cual apenas se desprende.

schnauzer, perro que no muda tanto pelo. Foto: 123rf

También está el schnauzer, disponible en tamaños miniatura, mediano y gigante, conocido por mudar muy poco pelo y por su personalidad protectora.

En la lista también está el perro de agua español, cuya capa rizada ayuda a que no se caiga tanto el pelo, además de ser una raza activa, obediente y muy adaptable a distintos estilos de vida.

Por último, el basenji completa el top gracias a su pelaje corto y fino, además de su reconocida costumbre de mantenerse limpio, similar a la de los gatos.

Los veterinarios lo confirman: estas son las razas de perros más afectuosas y amigables con los niños

Los expertos recuerdan que elegir una raza con poca caída de pelo no significa que requiera menos cuidados. El cepillado frecuente, una alimentación equilibrada, revisiones veterinarias y una buena higiene siguen siendo fundamentales para mantener la piel y el pelaje en buen estado.

Antes de adoptar o comprar un perro, también recomiendan considerar factores como el espacio disponible, el nivel de actividad de la familia y el tiempo que podrá dedicarse a la mascota. Al final, una elección que sea responsable permitirá disfrutar de una mascota fiel durante muchos años, con menos pelo en casa y muchas experiencias inolvidables.