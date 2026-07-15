El riesgo de que los perros tomen agua en exceso durante olas de calor, según veterinarios

Con la llegada de las altas temperaturas, mantener hidratados a los perros se convierte en una prioridad para millones de familias. Sin embargo, veterinarios advierten que existe un error muy común que, lejos de ser de ayuda para las mascotas, podría poner en riesgo su vida.

Ocho cambios simples pueden salvar a su perro del calor: veterinarios explican qué hacer

Se trata de permitir que un perro beba grandes cantidades de agua de forma rápida, especialmente después de hacer ejercicio intenso o de haber estado expuesto al calor.

Especialistas explican que, aunque darle agua al animal es indispensable durante el verano, hacerlo sin control puede causar una dilatación del estómago que, en algunos casos, puede terminar en una torción gástrica.

Las olas de calor pueden enfermar a los perros si no se tratan a tiempo.

Esta emergencia veterinaria requiere atención inmediata, ya que compromete la circulación sanguínea y puede resultar mortal si no se trata a tiempo.

Los expertos señalan que el riesgo aumenta en perros de razas grandes o de pecho profundo, aunque cualquier ejemplar puede verse afectado si toma una gran cantidad de agua de golpe tras un esfuerzo físico importante.

Por esta razón, recomiendan ofrecer pequeñas cantidades de agua de manera gradual y permitir que el animal descanse antes de dejarlo beber libremente.

¿Cómo cuidar a los perros frente a una ola de calor? Foto: Getty Images

Además de controlar la hidratación, los veterinarios recuerdan que durante tiempos de alta temperatura también es importante evitar paseos en las horas de mayor calor, brindar sombra, mantener agua fresca disponible durante todo el día y reducir la intensidad del ejercicio cuando las temperaturas son elevadas.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de golpes de calor y otros problemas relacionados con las altas temperaturas.

Los especialistas insisten en que un perro nunca debe quedarse sin acceso al agua, pero tampoco conviene que llegue a un estado de sed extrema.

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La clave está en darles oportunidades frecuentes para tomar pequeñas cantidades, especialmente durante paseos largos o actividades al aire libre.

La recomendación se centra finalmente en que es mejor prevenir que actuar ante una emergencia. Un manejo adecuado de la hidratación, acompañado de hábitos responsables durante los días de calor, puede marcar la diferencia entre un verano seguro y una situación crítica para la salud de cualquier perro. Además, es importante siempre acudir al veterinario si se sospecha de síntomas delicados.