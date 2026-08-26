Bogotá tendrá dos nuevas jornadas de adopción este fin de semana, las cuales buscan brindarles una segunda oportunidad a perros y gatos que esperan encontrar una familia y un hogar permanente.

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Los encuentros se llevarán a cabo el sábado 29 en El Edén Centro Comercial desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, en la Plazoleta Pet, ubicada en el tercer piso de este establecimiento y, el domingo, en Palza de las Américas.

Según informaron sus directivas, el evento se realizará con el apoyo de Mascotas Cívicas por Colombia (MCC) y Mininos al Rescate, organizaciones que acompañarán a los asistentes durante el proceso, para brindarles la información que requieran.

Además de conocer a los animales disponibles para adopción, los visitantes recibirán información sobre los compromisos y responsabilidades que implica incorporar una mascota al hogar, con la idea de promover adopciones responsables para que la decisión vaya más allá de la emoción del momento y responda a las necesidades tanto de las familias como de los animales.

En Plaza de Las Américas

Por su parte, el domingo 30 se llevará a cabo la última jornada del mes de agosto promovida por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Se realizará en Plaza de las Américas, de 12:00 m. a 5:00 p.m., e incluirá Doga, una actividad de yoga para perros y sus familias, en la que se realizarán ejercicios guiados de respiración, relajación e interacción respetuosa para fortalecer el vínculo entre los animales de compañía y sus cuidadores.

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De acuerdo con el Instituto, los animales disponibles para adopción son entregados esterilizados, desparasitados y con su esquema de vacunación completo. Además, han pasado por un proceso integral de rehabilitación física, emocional y comportamental, lo que garantiza que estén preparados para adaptarse a su nuevo hogar y comenzar una nueva etapa.

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Requisitos para adoptar una mascota con el Instituto