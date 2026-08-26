Esta es la cifra de animales que recibieron atención veterinaria en el Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto

La Gobernación del Valle del Cauca, en articulación con la Alcaldía de Cali, organismos de socorro como la Defensa Civil, médicos veterinarios, rescatistas y animalistas, señaló que 7.300 animales fueron atendidos después de la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto.

“Como parte de esta estrategia, logramos consolidar un centro de acopio y atención rápida para animales, que permite fortalecer la capacidad de respuesta y facilitar el ingreso de equipos de rescate a edificaciones y zonas afectadas para realizar labores de búsqueda, evacuación y atención”, explicó Lizeth Parra, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal del Valle.

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La funcionaria señaló también que se avanza en la incorporación de los animales dentro de la gestión del riesgo y la planificación para la atención de emergencias. “Esto significa que no solamente debemos pensar en su evacuación, sino también en su valoración, atención veterinaria, alimentación, recuperación y reunificación con sus familias”, dijo.

“Como parte del resultado del trabajo de evaluación realizado en el departamento, se han identificado 236 refugios, de los cuales 18 se encuentran en estado crítico y requieren procesos de reconstrucción o intervención para garantizar condiciones adecuadas de protección”, agregó la Gobernación.

Recomendaciones para proteger a los animales de compañía durante un sismo

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (Idpyba) invitó a las familias y a las propiedades horizontales de Bogotá a incluir a los animales de compañía en sus planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

“Ante la posibilidad de que se presente un movimiento sísmico, la preparación puede marcar la diferencia. Perros, gatos y otros animales de compañía también pueden experimentar miedo, desorientación e intentos de fuga durante y después de una emergencia. Por eso, incluirlos previamente en el plan familiar de emergencias contribuye a proteger su vida y bienestar, y facilita una evacuación segura”, señaló la entidad.

Durante un movimiento sísmico fuerte, la prioridad es proteger la vida de las personas y de los animales frente a la caída de objetos y otros peligros, por lo cual se recomienda:

•⁠ ⁠No correr hacia las escaleras o las salidas mientras el movimiento sísmico esté ocurriendo.

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•⁠ ⁠Si el animal está cerca y puede mantenerse bajo control sin poner en riesgo a la persona, debe permanecer junto a su tutor.

•⁠ ⁠No utilizar ascensores.

•⁠ ⁠No intentar atrapar al animal si esto implica exponerse a zonas peligrosas, objetos que puedan caer o estructuras que puedan representar un riesgo.

•⁠ ⁠Si el animal está suelto, se debe tener especial precaución al abrir puertas hacia pasillos o zonas comunes, pues el miedo puede generar una fuga.

“Los animales pueden reaccionar de manera diferente ante un sismo. Incluso, un perro o gato habitualmente tranquilo puede intentar esconderse, escapar o presentar conductas defensivas”, agregó el Idpyba.