Cuatro perros y cinco gatos en estado de abandono fueron rescatados de una vivienda al suroriente de Bogotá

Un total de nueve animales de compañía fueron rescatados en el suroriente de Bogotá en condiciones precarias de salubridad, luego de un operativo interinstitucional realizado en el barrio La Gloria Oriental, en la localidad de San Cristóbal.

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La información del trabajo conjunto entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), la Policía Metropolitana y la Alcaldía Local la dio a conocer Antonio Hernández Llamas, director del Instituto, quien explicó que el procedimiento se llevó a cabo de manera articulada y luego de la instalación de un puesto de mando unificado, en el que se coordinaron las labores de rescate y atención.

Durante la intervención, el equipo médico veterinario de la entidad distrital valoró a cuatro perros y cinco gatos que permanecían en un espacio con acumulación de residuos, presencia de excremento y deficientes condiciones de higiene y salubridad. Algunos de los animales, además, presentaban afectaciones en su estado de salud y bienestar.

Los animales presentaban signos de aparente desnutrición y afecciones como dermatitis y alopecia. Además, los gatos no contaban con areneros, los animales permanecían expuestos a la intemperie y únicamente disponían de una cama para los nueve.

Tras evaluar las condiciones encontradas, el Instituto emitió conceptos técnicos desfavorables y la Policía realizó la aprehensión de los nueve animales, que quedaron bajo la protección y cuidado de la entidad encargada de su protección.

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Según se conoció, el operativo interinstitucional se llevó a cabo gracias a la denuncia ciudadana en redes sociales, donde se alertaba sobre las malas condiciones en las que se encontraban los animales, y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Administración distrital continúa realizando el seguimiento correspondiente.

Las denuncias a tiempo salvan vidas

Dada la importancia de que se realicen denuncias para que las autoridades conozcan de estos casos, el Instituto hace un llamado para que los ciudadanos den a conocer estas anomalías que ponen en riesgo la vida de los animales.

Un operativo interinstitucional permitió recuperar a los animales en condición de maltrato. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá/API.

Así las cosas, los habitantes de la ciudad pueden reportar posibles casos de maltrato o situaciones que afecten la vida y el bienestar de los peludos a través de los canales habilitados en Bogotá, que son los siguientes.

Línea de Emergencias 123

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Atención presencial: Carrera 10 No. 26-51, edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.

Sistema Bogotá Te Escucha, plataforma en la que también es posible adjuntar fotografías o videos como evidencia.