La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció que, durante el mes de septiembre, pondrá a disposición de la ciudadanía 11.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable y contribuir al bienestar de los animales de compañía en la ciudad.

Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes localidades de la ciudad a través de unidades móviles, además de los puntos fijos de atención ubicados en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en Engativá, y en la Universidad Nacional.

Las localidades que harán parte de esta programación son Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.

Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes localidades de la ciudad a través de unidades móviles. Foto: Aymer Andrés Álvarez

¿Cómo acceder a una esterilización?

De acuerdo con la programación de cada jornada, el acceso podrá realizarse mediante agendamiento, convocatoria local o una modalidad mixta.

Las personas interesadas en conocer la programación y solicitar un turno pueden ingresar a: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

El servicio es gratuito para perros y gatos, machos y hembras, que conviven en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, así como para animales de compañía en condición de calle o que hacen parte de comunidades o sectores donde son reconocidos como animales de cuadra.

Así se celebrará el Día Mundial del Perro en Bogotá

“Esterilizar a perros y gatos no solo mejora su calidad de vida, sino que también previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales en machos, además de contribuir al control de comportamientos agresivos o inadecuados”, señaló el IDPYBA.

Requisitos para acceder al servicio

Los ciudadanos interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar el documento de identidad.

Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud.

Presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3.

Llevar a los perros con collar y traílla.

Transportar a los gatos en guacal o contenedor seguro.

La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘ con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.