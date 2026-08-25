Video del brutal ataque a un ciudadano para robarle su bicicleta en el sur de Bogotá

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en el barrio San Antonio, en la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá.

Capturado Eliseo Ninco Páez, alias Cheo, señalado cabecilla logístico de una peligrosa estructura de las disidencias de las Farc

Un ciudadano fue agredido con un objeto contundente en el momento en que intentaba ingresar a su casa; este suceso violento quedó registrado gracias a imágenes capturadas por una cámara de seguridad del sector.

En los videos de seguridad, se puede apreciar cómo una persona no identificada aborda por la espalda a un ciudadano que pretendía entrar a su casa; de un momento a otro, el señalado del ataque golpea en la cabeza a la víctima.

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Las heridas que presentó la persona herida fueron de tal nivel que tuvo que ser remitida de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

¿Cómo fue la agresión y el registro en cámaras?

Tras recibir el primer golpe en la cabeza, la víctima cayó al suelo y fue atacada en dos oportunidades más por el agresor; la víctima quedó en el suelo en una posición vulnerable y, al ver que el señalado atacante pretendería darle un golpe más, grita: “Ya para”, desesperadamente.

Posterior a la golpiza, el sujeto tomó la bicicleta de la víctima y se retiró del lugar por las vías del barrio, mientras una persona que comparte vivienda con la víctima salió del inmueble para perseguir al presunto agresor.

Esto que denuncia @PasaenBogota es muy grave, la Alcaldía de Bogotá está perdiendo la batalla frente a la problemática de habitabilidad en calle.



El responsable de este ataque debe ser capturado y judicializado. pic.twitter.com/if8PJOn4F8 — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) August 25, 2026

Reacciones políticas y críticas a la gestión de seguridad

Frente al hecho difundido en redes sociales, el representante a la Cámara por Bogotá, Julián Espinosa, se pronunció y exigió resultados a las autoridades locales.

El congresista afirmó: “Esta denuncia es muy grave, la Alcaldía de Bogotá está perdiendo la batalla frente a la problemática de habitabilidad en calle (…) el responsable de este ataque debe ser capturado y judicializado”.

El pronunciamiento del legislador se sumó a sus iniciativas en materia de orden público en la capital, donde ha promovido herramientas ciudadanas como la plataforma Choroalerta para el reporte de hurtos. Entre tanto, los residentes del sector solicitaron mayor presencia de la Policía Metropolitana y dar con el paradero del responsable.