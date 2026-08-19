Policía dio de baja a un hombre tras haber sido atacado en Bogotá: los detalles detrás del hecho

Un hecho de violencia registrado en la localidad de Puente Aranda dejó como saldo un uniformado herido y un ciudadano fallecido. El hecho ocurrió en el interior del Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Galán, en el occidente de Bogotá.

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Cámaras de seguridad de la unidad policial registraron el momento en que un agente realizaba labores de oficina. De acuerdo con las imágenes, un individuo ingresó al recinto y atacó por la espalda al uniformado con un arma cortopunzante e intentó causarle una herida en la zona del cuello.

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Confrontación física y uso del arma de dotación

El uniformado logró liberarse de la sujeción inicial y comenzó un forcejeo físico con el agresor para salvaguardar su integridad. La confrontación se trasladó paulatinamente desde el interior del CAI hasta la parte externa de la unidad policial.

El uniformado logró desenfundar su arma. Foto: API

Durante el forcejeo, el patrullero logró accionar su arma de dotación para neutralizar la agresión. El impacto que le ocasionó la muerte al individuo en el lugar de los hechos. El policía herido presentó varias lesiones provocadas durante el ataque.

Debido a la violencia y al impacto de las imágenes, SEMANA se abstiene de compartir el contenido relacionado con el hecho.

Pronunciamiento oficial e investigación en curso

Tras lo sucedido, la cúpula de la institución confirmó el traslado del agente afectado a un hospital de la red pública para recibir atención médica de urgencia. De igual manera, las autoridades judiciales abrieron la indagación correspondiente para determinar las circunstancias del ataque.

El sujeto agredió con un arma blanca al uniformado. Foto: API

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, detalló que “un uniformado que se encontraba de servicio al interior del CAI fue agredido y atacado por la espalda por un ciudadano con un arma cortopunzante”.

El alto oficial agregó que “con el fin de salvaguardar su vida e integridad y en el uso de la legítima defensa, este uniformado habría utilizado su arma de dotación, neutralizando al agresor”. La institución confirmó que adelantará las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos.