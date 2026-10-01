Un grave hecho se habría presentado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Bogotá. De acuerdo con una investigación de las autoridades, el pasado 25 de agosto, un enfermero habría abusado sexualmente de una paciente cuando le realizaba un procedimiento de aseo.

El teniente coronel Óscar Flórez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que, al parecer, dicho individuo se aprovechó del estado de indefensión de la paciente al estar en la UCI.

Aterrador relato de mujer secuestrada y torturada por su expareja en apartamento de Bogotá: cuchillos, un taladro y abuso

“Según la investigación, esta situación habría sido aprovechada por el indiciado mientras realizaba un procedimiento de aseo, momento en el que presuntamente habría cometido actos sexuales. Es de señalar que, de acuerdo con la información recolectada, el capturado manifestó llevar laborando en este centro hospitalario desde hace aproximadamente cuatro años, sumado a dos años previos de trabajo en hospitales privados”, indicó la Policía.

Capturado por presunto abuso contra un paciente en UCI.



En #Chapinero, y mediante orden judicial, fue capturado un auxiliar de enfermería que habría aprovechado la condición de vulnerabilidad de un paciente en una UCI para cometer actos sexuales en su contra.



Acá más detalles👇🏼 pic.twitter.com/d354zsyJhr — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 1, 2026

Tras lo anterior, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó labores investigativas que permitieron realizar la captura del enfermero en el barrio Pardo Rubio, localidad de Chapinero.

Al ser capturado por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, el presunto abusador quedó a disposición de la autoridad competente.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la integridad de todos los ciudadanos e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad y la convivencia a través de la Línea 123 o al CAI más cercano”, destacó la Policía.

Cayó catequista señalado de abusar sexualmente de una mujer: así ocurrió todo

El pasado martes, la Policía Metropolitana de Bogotá también reportó la captura de un hombre de 20 años en la localidad de Usme que, presuntamente, abusó, golpeó y encerró a su pareja sentimental, menor de edad.

“El capturado, compañero sentimental de una adolescente de 16 años, habría ejercido presuntas agresiones físicas y sexuales. Asimismo, la habría obligado a realizar actos contrarios a su voluntad y aparentemente tomado fotografías sin su consentimiento, intimidándola con su divulgación si contaba lo sucedido o lo denunciaba”, indicó el teniente coronel Andrés Melenje, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.