Concejal alerta a Abelardo De La Espriella por ‘Bronx 2’ en Bogotá: “Hay madres buscando a sus hijos”

El concejal de Bogotá Andrés Barrios lanzó una alerta por la situación que se estaría presentando en el sector de San Bernardo, en el centro de la capital, al que describió como una especie de “Bronx 2” por las denuncias ciudadanas que ha recibido su equipo.

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Videos divulgados por el cabildante muestran a decenas de personas concentradas en calles del sector. Según explicó a SEMANA, las imágenes llegaron a su equipo por medio de residentes y ciudadanos que conocen de cerca lo que estaría ocurriendo en la zona.

“Por razones de seguridad, debemos proteger su identidad. Las imágenes hacen parte del seguimiento que venimos realizando desde hace ya varios meses en el sector”, afirmó Barrios.

El concejal aseguró que también cuentan con más videos y denuncias sobre habitantes de calle que estarían ocupando andenes y frentes de viviendas e, incluso, intentando ingresar por los techos de algunas casas.

“Hay madres buscando a sus hijos”

Uno de los puntos que más preocupa al cabildante tiene que ver con los menores de edad que presuntamente estarían permaneciendo en la zona.

“Hemos recibido también testimonios de madres que están buscando a sus hijos y alertas sobre adolescentes desaparecidos que al parecer podrían estar permaneciendo en este sector”, aseguró Barrios a SEMANA.

Según el concejal, también existen alertas sobre menores expuestos a entornos de consumo de drogas, microtráfico y explotación. Estas denuncias deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Barrios aseguró que desde hace varios meses ha alertado públicamente a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía sobre la situación. Sin embargo, considera que se requiere una presencia institucional sotenida y no únicamente operativos esporádicos.

Llamado al presidente

Ante este panorama, el concejal hizo un llamado directo al presidente Abelardo De La Espriella para que el Gobierno Nacional acompañe al Distrito en una intervención de la zona.

“Esperamos una intervención integral y urgente articulada entre el Gobierno Nacional y el Distrito”, afirmó.

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Entre las medidas que solicitó están la identificación y protección de menores, la búsqueda de personas desaparecidas, atención médica y social, recuperación del espacio público y acciones contra las estructuras de microtráfico que, según denuncia, operan en el sector.

“Aquí no se trata de perseguir a personas vulnerables, sino de protegerlas, de recuperar ese territorio y de enfrentar a las organizaciones criminales que se están aprovechando de ellas”, concluyó Barrios.