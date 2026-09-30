Un tenso momento se vivió en la Cámara de Representantes luego de que Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico por Antioquia, se acercara a Daniel Briceño y le jalara la chaqueta en medio de una discusión. El episodio quedó registrado en video.

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Las imágenes muestran a Estrada acercándose al lugar donde se encontraba Briceño y sujetándolo de la chaqueta mientras le reclama. Posteriormente, Briceño se retira del incómodo momento.

Briceño, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, habló con SEMANA y entregó su versión sobre lo sucedido. El congresista explicó que el episodio ocurrió mientras se votaban impedimentos relacionados con un proyecto que busca eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

“Estábamos votando unos impedimentos sobre el proyecto que elimina las APPA y el Pacto Histórico decidió romper el quórum, normal, legítimo, como siempre lo han hecho, decidieron irse, pero la doctora Verónica, representante a la Cámara, y el doctor Alfredo Mondragón se quedaron en el recinto, pero no votaron”, relató Briceño.

¿Qué provocó el cruce?

Según explicó el representante a SEMANA, al percatarse de que Estrada y Mondragón permanecían en el recinto, pero no habían votado, pidió que se certificara públicamente si habían participado o no en la votación.

Briceño sostuvo que su solicitud estaba relacionada con lo establecido en la Ley 5 de 1992, reglamento del Congreso, sobre la participación de los congresistas presentes durante las votaciones.

“Yo simplemente pedí una certificación pública al presidente y al secretario de que me certificaran si ellos habían o no habían votado, porque estaban en el recinto”, afirmó.

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De acuerdo con la versión de Briceño, fue en medio de esa situación cuando se produjo el fuerte cruce con Estrada.

“Estalló, pues, la ira en la representante. Se acercó a decirme, yo creo que ustedes ven ahí en el video, una serie de agravios. Yo, pues, en realidad le dije a la representante que yo estaba pidiendo una certificación que es legítima y que es legal”, aseguró a SEMANA.

La discusión ocurrió durante el trámite de un proyecto relacionado con las APPA, figura creada para proteger terrenos destinados a la producción de alimentos. El Pacto Histórico se ha manifestado en contra de eliminar estas áreas y de las zonas de reserva para la producción agroalimentaria.

El episodio se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde circularon las imágenes del momento en el que la representante Estrada toma de la chaqueta a Briceño durante la sesión.