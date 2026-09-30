Abelardo De La Espriella habló directo a comunidades afrodescendientes: “La represión de los ilegales es otra forma de esclavitud”

Este miércoles 30 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo una primera reunión con representantes de las comunidades afrodescendientes. Encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.

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Y se conocieron detalles de la reunión. Ya que en una declaración que dio De La Espriella, el jefe de Estado les dejó un mensaje claro, para que no existan dudas sobre su política de Gobierno.

“Mi determinación como presidente de la República es muy clara. Estoy enfrentando sin matices a los terroristas, a los asesinos, a los extorsionistas, a los narcotraficantes y a los reclutadores. No puede haber un solo rincón de la patria en el que una banda terrorista sea la que decida quién trabaja, quién comercia, quién circula o quién puede quedarse en su propia casa”, anotó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella les dijo a representantes de las comunidades afrodescendientes: “La represión de los ilegales es otra forma de esclavitud”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/SUVo0qwvUt — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Sumado a ello, afirmó: “En la era del Tigre eso se va a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública, que lo está haciendo muy bien.

“Por eso también es necesario que entendamos que toda esa represión de los ilegales es otra forma de esclavitud y tenemos la obligación histórica de combatirla para liberar a nuestro pueblo de la inseguridad”.

Y en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el presidente indicó sobre esa reunión: “El reconocimiento a nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras no es con discursos de compasión ni subsidios asistenciales: es con respeto, oportunidades reales y la reivindicación de todo lo que le han construido a la patria”.

“En la era del Tigre rompo con la falsa ecuación entre identidad y carencia, conectando al Pacífico con inversión, educación de excelencia y empresa, mientras combatimos con toda la fuerza del Estado a los terroristas que pretenden someter a nuestro pueblo”, recalcó el jefe de Estado.

Y agregó: “Me ocuparé de que cada recurso llegue a su destino y castigaré con rigor a los corruptos que pretendan lucrarse con las necesidades de la gente”.

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“Como provinciano e hijo del Caribe, entiendo la lucha contra los prejuicios y les garantizo que la Patria Milagro se construye con libertad, propiedad, seguridad y mérito en cada rincón del territorio nacional”, puntualizó De La Espriella.