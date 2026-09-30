Petro cuestiona a EE. UU. por cancelarle la visa a Martha Peralta: “Bastante extraño”

El pasado lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos le anunció a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, la cancelación de su visa.

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“La Sección Consular le informa que su visa ha sido revocada el 09/28/2026 bajo la sección 214 (b) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, debido a que usted no demuestra vínculos suficientes con su país de residencia o no demostró que las actividades que pretendía desarrollar en los Estados Unidos coincidían con el tipo de visa que solicitó. A partir de este momento, su visa no es válida para ingresar a los Estados Unidos y esta decisión no puede ser apelada. Sin embargo, usted puede volver a solicitar una visa en cualquier momento. Para esto, deberá presentar una nueva solicitud con foto, cancelar los derechos de solicitud de visa y programar una nueva cita”, fue el mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos a Peralta, según una imagen compartida por Petro.

Tras dicha decisión del Departamento de Estado contra la congresista Peralta, el expresidente Gustavo Petro entró a cuestionar a los Estados Unidos e indicó que le parecía extraño que le hubieran dicho a la senadora que no demostraba “vínculos suficientes con su país de residencia”.

La senadora está siendo investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Foto: Colprensa

“En el caso de la senadora Marta Peralta hay una excusa que nada tiene que ver con lo que la prensa ayer dijo tratando de desprestigiarnos. Le quitan la visa a la senadora Marta Peralta porque no demuestra vínculos suficientes con su país de residencia. Bastante extraño para que le diga la oficina consular algo así a una senadora indígena cuya comunidad viene de pueblos ancestrales de hace 60.000 años que descubrieron la navegación del Caribe y llegaban hasta los cayos del actual estado de la Florida desde hace miles de años”, indicó Petro en parte de un extenso mensaje compartido a través de su cuenta en X, esta tarde de miércoles, 30 de septiembre.

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“Persecución contra un grupo poblacional civil”

Al inicio de su mensaje en X, Petro empezó arremetiendo contra Abelardo De La Espriella. Habló de una supuesta persecución contra los militantes del Pacto Histórico.

“El Gobierno de la Espriella ha desatado una persecución contra un grupo poblacional civil con identidad política llamado Pacto Histórico, que es un delito de lesa humanidad ya denunciado por mí ante la Corte Penal Internacional. He pedido que, cuando sucedan hechos administrativos, financieros, encarcelamientos, amenazas y asesinatos y víctimas, envíen documentación directamente a la Corte Penal Internacional con acusación directa al que expresó públicamente que “iba a destripar al progresismo”: Abelardo de la Espriella”, aseguró Petro en X.