Le responden en vivo a Petro por decir que igualar la edad de pensión entre mujeres y hombres es más explotación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, abrió una gran discusión al plantear la posibilidad de que se iguale la edad pensional, lo que implicaría que las mujeres pasaran de 57 a 62 años de edad para jubilarse, tal y como ocurre con los hombres.

El expresidente Gustavo Petro fue una de las personas que reaccionó a la propuesta y dejó en claro que no está de acuerdo con esto. El exjefe de Estado sostuvo que esto se traduciría en explotación y solo favorecería a los más ricos del país.

Algunos expertos hablaron de este tema en El Debate de SEMANA y sentaron su posición frente a las palabras del líder de la oposición. Cristina Fernández Mejía, profesora de la Universidad del Rosario, se mostró de acuerdo con la propuesta de Lenis y sostuvo que esto sería beneficioso para las mujeres.

“Tenemos que decidir ya que si queremos que las personas se sigan jubilando a una edad muy joven, está bien si esa es nuestra preferencia, pero entonces tendríamos que pagar muchos más impuestos”, señaló.

Mejía recordó, además, que muchas personas incluyendo mujeres, siguen trabajando después de llegar a la edad para intentar conseguir una pensión mucho mayor. “Lo hacen porque es un buen negocio”, sostuvo.

“Para todo el mundo poder trabajar es un privilegio. La posición de las personas en el hogar cuando trabajan o cuando no, cuando reciben una pensión o no, cambia fundamental”, explicó.