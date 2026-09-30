Sigifredo López reacciona a foto de Timochenko en un cementerio cumpliendo sanción de la JEP

Rodrigo Londoño (Timochenko), excomandante en jefe de las extintas Farc-EP, compartió el pasado 23 de septiembre unas fotos a través de redes sociales en las que aparece llevando a cabo labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Pitalito, Huila.

En las imágenes, Londoño se ve cumpliendo unas sanciones que le impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cuestionan en vivo a Rodrigo Londoño, Timochenko, tras aparecer en “un cementerio con unos palitos en la mano y un machete”

“Nos llena de satisfacción iniciar el cumplimiento de la sanción impuesta por la JEP. Martí decía: la mejor forma de decir es hacer. Hoy, desde Pitalito, Huila, trabajamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cumpliéndoles a Colombia y a las víctimas. La paz vencerá”, fue el mensaje que acompañó las fotos de Londoño.

El exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, quien estuvo secuestrado por la guerrilla de las Farc durante casi siete años, reaccionó a esa publicación. Lo hizo en medio de El Debate de SEMANA.

“Forma parte de la burla de las víctimas. Imagínese, por ejemplo, que a mí me llegaron a decir y a proponer que pusiera parte de la finca para que ellos hicieran la construcción con recursos de cooperación internacional de una escuela o algo así. O sea, yo tenía que conseguir el lote para que mis victimarios fueran a tomarse una foto de un día, ellos poniendo un ladrillo, que es lo mismo que está haciendo el señor Timochenko, con un machete, que eso no es permanente, es para una foto. Eso es una burla a las víctimas”, dijo López en El Debate de SEMANA.

El exdiputado del Valle del Cauca también cuestionó al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

“Y el doctor Ramelli, en lugar de hacer el reconocimiento de sus errores, salió a decir a la prensa y a los medios que había unas víctimas taquilleras. Así me lo dijo hace ocho días. Se quiso referir a mí, porque yo salí en una cruzada a recoger firmas a favor de los congresistas y del Gobierno que están haciendo, con toda lógica y con todo sentido de justicia, un recorte a la JEP”, señaló López.