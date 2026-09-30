“Si alguien quiere recorrer ese camino de no hacer nada durante 25 años, recórralo, pero no cargando con el sistema pensional y tributario”

En medio de un evento en Cúcuta, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la posibilidad de analizar la igualdad de la edad pensional.

¿Igualar la edad de pensión de mujeres y hombres? Esto plantea el presidente de la Corte Suprema

“Y aquí introduzco un elemento nuevo para el análisis, y es que, como ha aumentado la expectativa de vida, y en el caso de las mujeres es mayor, para resolver ese problema de equidad podría pensarse en igualar la edad de hombres y mujeres, pero eso sí, siguiendo con medidas complementarias o medidas protectoras hacia las mujeres u otras que igualen los roles de paternidad o maternidad”, dijo el magistrado Lenis en el evento de Justicia y Ciudadanía, en Cúcuta.

Tras lo anterior, en El Debate de SEMANA habló el abogado Fabio Humar.

Para empezar, el jurista Humar aplaudió el planteamiento hecho por el magistrado Lenis. Así mismo, refirió a la posición de algunas mujeres, respecto a que les aumenten la edad de jubilación.

“Creo que los supuestos con los que fueron creadas esas normas, hoy en día no existen. Yo creo que uno tiene que mirarse al espejo y reconocer cuándo una norma es desueta. Cuándo los supuestos que dieron lugar a la creación de esas normas, esos supuestos ya no aplican, porque simple y llanamente la realidad cambió. La edad de pensión de una mujer viene siendo, digamos, entre 54 y 57 años, pero la expectativa ideal son 80. Es decir, nos están diciendo que una persona va a durar más o menos 25 años sin hacer nada”, opinó el abogado Humar.

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En tal sentido, el jurista manifestó en El Debate de SEMANA, que esa no puede ser la expectativa de una sociedad.

“Yo entiendo que hay gente que aspira a eso. De verdad que lo entiendo. Pero también entiendo que esa no puede ser la expectativa de una sociedad. Si alguien quiere recorrer ese camino de no hacer nada durante 25 años, recórralo, pero no cargando con el sistema pensional y el tributario por delante”, señaló Humar.

Es por ello que el abogado consideró que es momento de hacer algo definitivo alrededor de la expectativa de los humanos que “ha aumentado durísimo” en los últimos 30 años.

“Hay que hacer algo con que no estamos teniendo hijos. Digamos, eso hay que hablarlo. Podemos diagnosticarlo, podemos reírnos de eso, podemos tirar cuántas líneas creamos de psicología, antropología, de medios, de las redes sociales, culpar a quien queramos culpar, pero hay momentos en que eso nos va a atropellar a nosotros porque no estamos teniendo la tasa de recambio que se requiere para que la pirámide pensional se sostenga”, sostuvo.

En conclusión, Humar dijo enfáticamente que se aumenta la edad de pensión de mujeres y hombres o se empezarán a pagar más impuestos.

“El dilema es sencillo. O aumentamos a edad de jubilación de todos, hombres y mujeres, porque también creo que el de los hombres debe aumentarse en un par de años, o empezamos a pagar más impuestos. Cosa que ya, creo que hay que reconocerlo, los empresarios, que es a quienes nos recae el pago de impuestos, estamos exhaustos”, concluyó Humar.