¿Igualar la edad de pensión de mujeres y hombres? Esto plantea el presidente de la Corte Suprema

Para resolver el problema de equidad que actualmente atraviesan las pensiones de las mujeres frente a las de los hombres, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la posibilidad de analizar la igualdad de la edad pensional. Esto podría implicar que las mujeres pasaran de 57 a 62 años de edad para jubilarse.

La idea se conoció después de su participación en el evento de Justicia y Ciudadanía, en Cúcuta, donde el magistrado Lenis también destacó que la protección de la vejez comienza en las condiciones del mercado laboral.

El presidente de la Corte Suprema fue enfático en aclarar que en Colombia hay otros mecanismos para seguir favoreciendo a las mujeres en materia pensional, como las cotizaciones, y no solo con el tema de la edad, que podría terminar generando otro tipo de perjuicios, especialmente en los regímenes de ahorro individual.

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Este fue el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema:

“En un reciente foro sobre la salud o las realidades del sistema pensional colombiano, se abordaron principalmente 3 aspectos que son muy importantes para la viabilidad y la sostenibilidad de dicho sistema: La situación del mercado de trabajo, que sigue presentando altas tasas de informalidad, el envejecimiento acelerado de la población y la tecnología.

Y voy a referirme a un tema que allí también se analizó, pero que no se trata de una propuesta en concreto para reformar el sistema pensional. Lo explico así. En la configuración de los sistemas pensionales suelen considerarse algunas condiciones diferentes o beneficios para las pensiones de las mujeres, en reconocimiento principalmente al trabajo de cuidado que ellas realizan.

En nuestro país, tradicionalmente, ese beneficio se fijó en una edad menor para pensionarse. Esto no tiene ninguna objeción, pero sucede que la realidad nos evidencia dos aspectos negativos que pueden afectar a las mujeres al tener un menor tiempo para cotizar: primero, que en ocasiones no se reúna el número de semanas que se requiere para pensionarse; y segundo, y este es un problema principalmente de equidad y que es más visible en los regímenes de ahorro individual.

Y es que las mujeres tienen que hacer un mayor esfuerzo para reunir el capital que se requiere para tener una pensión de igual valor a la de un hombre, que está en igualdad de condiciones en el sistema pensional. Y hoy en día hay unos mecanismos diferentes para dar el mismo beneficio sin que se tengan que afectar esos 2 efectos negativos que mencioné.

Esto ya se estableció en la reciente reforma pensional, cuya mayor parte de artículos fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional. Y es que se estableció una reducción en el número de semanas que se requieren para pensionarse, 50 semanas por cada hijo, y hasta 3 hijos en nuestro contexto.

Y ese es un camino que puede seguir recorriéndose para dar beneficio a las mujeres sin que se presenten esos efectos negativos que mencioné. Y aquí introduzco un elemento nuevo para el análisis, y es que, como ha aumentado la expectativa de vida, y en el caso de las mujeres es mayor, para resolver ese problema de equidad podría pensarse en igualar la edad de hombres y mujeres, pero eso sí, siguiendo con medidas complementarias o medidas protectoras hacia las mujeres u otras que igualen los roles de paternidad o maternidad.

Pero no se trata en ningún momento de quitarles el beneficio; por el contrario, de conservarlo y de mejor manera, y para que sigan teniendo ese reconocimiento, sin que se vean afectadas”.