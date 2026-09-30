Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 29 de septiembre lo que el futuro le depara a los signos

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Por un beso de juego puedes terminar queriendo boda. Aguas con esa amistad y con quien te ilusiona desde lejos. Podría llegar dinero extra, pero primero decide dónde irá. ¡Que el cariño no te agarre con la guardia baja!“.

Tauro

“Sueñas con vivir como rico, pero tu proyecto sigue esperando. Pon manos a la obra y deja de sostener amistades que te desgastan. En el amor, sal de la rutina: nadie va a enamorarte si solo abres para recibir paquetes”.

Géminis

“No sigas sirviendo cariño a quien ni las gracias da. Alguien sí merece tu atención. Aclara dudas en la chamba y la familia antes de armar el pedo. ¡Tus amistades pueden opinar, pero tu corazón no se decide por votación!“.

Cáncer

“Andas repartiendo miradas que prometen más de lo que piensas cumplir, y después te sorprende que alguien se haga ilusiones. Una cosa es ser amable y otra dejar conversaciones tan calientes que hasta el teléfono necesita abanico”.

Leo

“Traes gustos caros y carácter de protagonista. Una oportunidad podría abrirse, pero tendrás que demostrar más que presencia. Cuida a tu pareja y revisa tus exigencias. ¡No descartes un buen amor por no traer empaque de lujo!“.

Virgo

“Si ya no quieres seguir, dilo: las indirectas no terminan relaciones. Disfruta sin prometer lo que no deseas. Una amistad lejana podría darte noticias y un viaje sin forma. ¡No dejes que tus besos hagan compromisos por ti!“.

Libra

“Te invitan un café y ya estás buscando qué canción pondrían en su aniversario. Baja tantito la velocidad, porque una atención bonita merece disfrutarse sin convertirla inmediatamente en contrato sentimental”.

Escorpio

“No toda sugerencia es un ataque a tu orgullo. Aceptar ayuda podría destrabar un asunto. Si llega un chisme, confirma antes de reclamar. ¡No arruines un buen rato con tu pareja por querer mandar hasta en las caricias!“.

Sagitario

“Tu relación no necesita un tercero opinando. Habla de lo que te incomoda y evitar acusar sin pruebas. En una reunión podría surgir atracción; averigua qué busca. Si llega dinero extra, atiende pendientes antes de gastarlo”.

Capricornio

“Ya deja de administrar vidas ajenas y atiende ese pendiente tuyo. Podrías arreglar un desencuentro con alguien querido si reconoces tu parte. En pareja, ofrece lo que exiges. ¡El amor no se demuestra haciendo una escena!“.

Acuario

“Tu boca no necesita ser noticiero del chisme. Renueva los planes de pareja y compra con cabeza. Una nueva atracción podría terminar en un encuentro coqueto. ¡Disfruta el faje, pero no le encargues que firme promesas de amor!“.

Piscis

“Deja de insistir donde el cario escasea. Un pendiente del pasado pide solución y una conexión con un signo de agua podría interesarte. Noticias familiares y un viaje se asoman. ¡Dale lugar a lo nuevo sin esconder lo viejo!“.