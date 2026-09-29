Majestuoso abrazo de Juan Guillermo Cuadrado con Jackson Martínez en Medellín vs. Millonarios

Un lindo momento se vio en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Dos estrellas se volvieron a encontrar y el fraternal abrazo no se hizo esperar. Mientras Jackson Martínez era presentado ante la hinchada del Independiente Medellín, Juan Guillermo Cuadrado saltó a la cancha y lo buscó.

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Ambos fueron mundialistas con la Selección Colombia y compartieron camerino en la Tricolor por varios años. Brasil 2014 fue el momento de gloria de Cuadrado y Jackson, pues alcanzaron los cuartos de final de la Copa del Mundo y acompañaron a James Rodríguez cuando tocó la gloria.

Sus carreras tomaron caminos muy diferentes. Por un lado, Juan Guillermo Cuadrado pudo triunfar en el fútbol italiano y dejó huella en un histórico como la Juventus de Turín. Mientras tanto, Jackson Martínez, tras estar en el Porto, sufrió un delicada lesión en el Atlético de Madrid, fue a China y de a poco se apagó su carrera.

Independiente Medellín lo sacó del retiro y le firmó un nuevo contrato como futbolista profesional por seis meses. Fue en esta institución en la que Jackson se mostró ante el mundo, fue campeón y dio el salto al fútbol de Europa. Su presentación era algo que se esperaba en el FPC.

¡EL REENCUENTRO DE JACKSON MARTÍNEZ CON LA HINCHADA DEL 'PODEROSO'! #LALIGAxWIN 🔴🔵



"No saben lo feliz que estoy, daré todo de mí porque el Medellín es parte de mi vida, así como yo hago parte del Medellín": Jakson Martínez, delantero de Medellín. ⚽🔥 pic.twitter.com/bmjsl65eYT — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

Precisamente, se dio en el juego ante Millonarios, sin contar que se iba a encontrar con Cuadrado, quien rompió el mercado de pases en el fútbol colombiano y se convirtió en uno de los fichajes históricos de Colombia.

Abrazo de Cuadrado con Jackson

En medio de la presentación de Jackson Martínez en el Atanasio Girardot, Juan Cuadrado saltó a la cancha y buscó a su gran amigo para darle un gran abrazo, además de saludar a su familia. Hoy, rivales, pero seguro tienen gratos recuerdos en la Selección Colombia. El momento quedó captado en video.

¡El abrazo de Juan Guillermo Cuadrado con Jackson Martínez y su regreso al Atanasio Girardot! #LALIGAxWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/8qF6kkVuqe — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

Mientras esto pasaba, Millonarios confirmaba a Juan Guillermo Cuadrado en la nómina titular, otra de las noticias que el fútbol colombiano esperaba (su titularidad). El panita estuvo con Leonardo Castro y Francisco Chaverra en el ataque, en el 2-2 final.

¿Cuándo jugará Jackson Martínez con el Medellín?

La próxima fecha del Independiente Medellín será contra Santa Fe en Itagüí, debido a un evento musical en el Atanasio Girardot. Se cree que Jackson podría estar ante el América de Cali en el Pascual Guerrero ya a mediados de octubre o definitivamente en el encuentro con Atlético Nacional por la Copa Betplay.