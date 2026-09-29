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Majestuoso abrazo de Juan Guillermo Cuadrado con Jackson Martínez en Medellín vs. Millonarios

El momento quedó registrado. Dos estrellas de la Selección Colombia se reencontraron en el FPC.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de septiembre de 2026 a las 11:20 p. m.
Cuadrado se reencontró con Jackson.
Cuadrado se reencontró con Jackson. Foto: X

Un lindo momento se vio en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Dos estrellas se volvieron a encontrar y el fraternal abrazo no se hizo esperar. Mientras Jackson Martínez era presentado ante la hinchada del Independiente Medellín, Juan Guillermo Cuadrado saltó a la cancha y lo buscó.

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Ambos fueron mundialistas con la Selección Colombia y compartieron camerino en la Tricolor por varios años. Brasil 2014 fue el momento de gloria de Cuadrado y Jackson, pues alcanzaron los cuartos de final de la Copa del Mundo y acompañaron a James Rodríguez cuando tocó la gloria.

Sus carreras tomaron caminos muy diferentes. Por un lado, Juan Guillermo Cuadrado pudo triunfar en el fútbol italiano y dejó huella en un histórico como la Juventus de Turín. Mientras tanto, Jackson Martínez, tras estar en el Porto, sufrió un delicada lesión en el Atlético de Madrid, fue a China y de a poco se apagó su carrera.

Independiente Medellín lo sacó del retiro y le firmó un nuevo contrato como futbolista profesional por seis meses. Fue en esta institución en la que Jackson se mostró ante el mundo, fue campeón y dio el salto al fútbol de Europa. Su presentación era algo que se esperaba en el FPC.

Precisamente, se dio en el juego ante Millonarios, sin contar que se iba a encontrar con Cuadrado, quien rompió el mercado de pases en el fútbol colombiano y se convirtió en uno de los fichajes históricos de Colombia.

Abrazo de Cuadrado con Jackson

En medio de la presentación de Jackson Martínez en el Atanasio Girardot, Juan Cuadrado saltó a la cancha y buscó a su gran amigo para darle un gran abrazo, además de saludar a su familia. Hoy, rivales, pero seguro tienen gratos recuerdos en la Selección Colombia. El momento quedó captado en video.

Mientras esto pasaba, Millonarios confirmaba a Juan Guillermo Cuadrado en la nómina titular, otra de las noticias que el fútbol colombiano esperaba (su titularidad). El panita estuvo con Leonardo Castro y Francisco Chaverra en el ataque, en el 2-2 final.

¿Cuándo jugará Jackson Martínez con el Medellín?

La próxima fecha del Independiente Medellín será contra Santa Fe en Itagüí, debido a un evento musical en el Atanasio Girardot. Se cree que Jackson podría estar ante el América de Cali en el Pascual Guerrero ya a mediados de octubre o definitivamente en el encuentro con Atlético Nacional por la Copa Betplay.