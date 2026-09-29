El dilema de Argentina con Scaloni: podría cambiar de DT tras la despedida de Messi

El técnico Lionel Scaloni tiene en el limbo su continuidad en la Selección Argentina, aunque afirmó que existe “predisposición de las dos partes” para renovar su contrato, que vence en diciembre de 2026. Asimismo, aclaró que las negociaciones para definir su continuidad hasta ahora están comenzando.

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Considerado uno de los artífices de la era dorada de la Albiceleste, el entrenador dejó en el aire su continuidad en el cargo, que ocupa desde 2018, tras perder la final del Mundial 2026 ante España en Nueva York, en junio pasado.

“Después del Mundial no habíamos hablado. Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo”, dijo en una conferencia de prensa en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, en la víspera de un amistoso ante Bolivia en Córdoba.

El técnico de Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de dos Copas América, afronta estas negociaciones después de la derrota ante España. Los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino estarían esperando el avance de la presente Fecha FIFA para poder tomar una decisión en octubre.

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina Foto: Getty Images

“La predisposición está de las dos partes pero recién empezamos a hablar”, agregó el entrenador, que debe resolver si seguirá al frente de la Albiceleste en la etapa posterior a la despedida de Lionel Messi, quien anunció hace un mes su salida de la selección. Este tema, más el aumento salarial, están en la discusión.

Scaloni y Argentina: renovación en el aire

Y es que Lionel Scaloni explicó que después del Mundial necesitó tiempo para evaluar su futuro y destacó que las posibilidades deportivas del equipo son un factor fundamental en su decisión, además de las condiciones económicas.

El técnico argentino de 48 años de edad sostuvo que no habría iniciado las conversaciones si no hubiera visto posibilidades de construir un equipo competitivo.

Tras el encuentro en Córdoba, Argentina recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 en el Monumental de Buenos Aires. Lionel Messi jugará en este último choque, que se espera sea una emotiva despedida con la participación de los campeones de Qatar.

Lionel Messi y Scaloni. Foto: Getty Images

“Leo en principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Si quiere venir a jugar el 3, puede”, dijo Scaloni.

Scaloni y la realidad sin Messi

Consultado sobre el futuro sin Messi, el entrenador destacó la respuesta del equipo en los partidos en los que faltó su capitán y las posibilidades que ofrecen los jugadores jóvenes.

“Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie, a partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”, dijo respecto al futuro del histórico dorsal.

Messi se retira de Argentina Foto: AP

Anticipó que aprovechará los amistosos para ensayar variantes, tanto en ataque como en defensa, aunque aseguró que conservará los principios de juego de su ciclo.

“Nuestro fútbol pasa a través de la pelota, a través de juntar gente que juegue bien, eso creo que no va a cambiar”, sostuvo.

Scaloni se concentra en Argentina

El entrenador aseguró que no escuchará propuestas de otros equipos mientras siga vigente su contrato con la selección, con una renovación que sigue en el aire, aunque los más cercanos a la AFA indican que no será inconveniente.

Comentó que una eventual salida de su colaborador Walter Samuel sería una baja importante para el cuerpo técnico, formado por otros exjugadores albicelestes como Pablo Aimar y Roberto Ayala.