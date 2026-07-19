España, campeón del mundo 2026: así titularon los medios internacionales la histórica final

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin y España se coronó campeona del torneo tras imponerse en una final que llamó la atención de millones de aficionados en todo el mundo. Las celebraciones no solo se vivieron en las calles del país ibérico, sino que también dominaron los principales titulares de la prensa internacional. Medios de Argentina, Brasil, Francia, Italia y otras naciones dedicaron amplios espacios a la histórica conquista de la selección española.

Desde Europa hasta América y Asia, periódicos, portales digitales y cadenas de televisión dedicaron amplios espacios al resultado de la final, considerada uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

En España, los principales medios de comunicación celebraron la conquista del título con portadas especiales. El País destacó el logro con el titular “España, campeona del mundo por segunda vez”, mientras que El Mundo resumió la hazaña con la frase “España es para siempre”. Por su parte, Cadena SER puso en el foco al autor del gol decisivo con el encabezado “Ferran Torres emula a Iniesta y se convierte en héroe para que España vuelva a ser campeona del mundo”.

Titulares de medios españoles Foto: Captura de pantalla

Además, reconocidos medios de Brasil, Francia e Italia también destacaron la consagración de la selección española. En Brasil, O Globo tituló: “El juego en equipo y el control del partido llevaron a España a su segundo título mundial”.

Por su parte, el diario francés L’Équipe calificó a la selección como “Los nuevos reyes”, mientras que el periódico italiano La Gazzetta dello Sport resaltó el gol decisivo con el encabezado: “¡Torres derrota a Argentina en el minuto 106, convirtiendo a España en la campeona del mundo!”.

Titulares de medios como Brasil, Francia e Italia. Foto: Capturas de pantalla

Sin embargo, la cobertura en Argentina tuvo un tono muy distinto, marcado por la desilusión tras la derrota en la final. Los principales medios del país reconocieron el mérito de la selección española y analizaron el desenlace del encuentro.

Clarín tituló: “Argentina perdió en el alargue ante España, que fue superior y es campeón del mundo por segunda vez”, mientras que La Nación publicó: “Fin de un sueño. Argentina resistió hasta donde pudo, pero España encontró en el alargue el gol que la consagró campeona del mundo”.