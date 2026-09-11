Jackson Martínez regresa: firma por seis meses con histórico del FPC para ser rival de James y Cuadrado

Última semana del mercado de pases con bombazos uno tras otro: James Rodríguez firma con Atlético Nacional, Juan Guillermo Cuadrado llega a Millonarios y ahora Jackson Martínez vuelve del retiro para ser jugador de Independiente Medellín.

Una absoluta locura lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en el plano deportivo local, que permitirá a los amantes del FPC tener un apasionante resto de Torneo Finalización.

En Medellín se reencontrarán Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero. Foto: NurPhoto via Getty Images

La confirmación del acuerdo al que llegó el exdelantero de la Selección Colombia y clubes como Porto, así como Atlético de Madrid en Europa, la soltó Felipe Sierra.

“Jackson Martínez (39) acordó verbalmente su regreso al DIM”, publicó, sobre lo que ya se venía hablando desde el pasado jueves.

También sumó la información relacionada con elcontrato: “Es un vínculo que, en principio, será hasta diciembre de 2026; con posibilidad de extenderse”.

A Martínez en las últimas semanas se le había visto jugar informalmente con exjugadores como Gio Moreno, Juan Fernando Quintero, entre otros, en Medellín. Sin embargo, lejos se estaba de pensar que regresaría al profesionalismo de la mano de su equipo, el DIM.

Juan Fernando Quintero el día de su presentación para una nueva etapa con Independiente Medellín. Foto: @DIM_Oficial

Ahora hará dupla en el Poderoso con Juan Fernando Quintero, quien desde ya hace semanas viene disputando tanto Liga como Copa con el cuadro dirigido por Amaranto Perea.

Jackson y Juanfer son el contrapeso que hace Medellín a la rimbombante contratación de Atlético Nacional con James Rodríguez, a quien estarán presentando sobre las 12 del mediodía de este viernes, con transmisión exclusiva a través de los medios digitales de SEMANA.

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Una lesión lo sacó del fútbol

‘Cha cha cha’ Martínez fue delantero de la Selección Colombia en su mejor época, mundialista en Brasil 2014 y fichado por clubes de renombre en Europa como Porto o Atlético de Madrid.

Allí se ganó el respeto del balompié en el Viejo Continente por sus goles. Era el reemplazo de Radamel Falcao tanto en los Dragones como en los Colchoneros y, en ambos, logró dejar huella importante para los clubes.

Estando justamente en la capital de España, padeció una lesión grave en el tobillo izquierdo que mandó a pique su trayectoria deportiva.

Jackson Martínez jugando el Mundial 2014 con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Después de eso, aunque le hicieron intervenciones y tratamientos, no pudo volver a ser el mismo. Jugó por un tiempo más en Portimonense de Portugal, donde no logró llevar una carrera tranquila producto de esa lesión.

Hacia 2020, con 33 años apenas, Martínez se apartó del fútbol profesional, hasta ahora, cuando parece sentirse en una mejor condición y ha decidido asumir el reto de volver a las canchas con Independiente Medellín.

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Veterano y goleador

A sus 39 años, Martínez volverá a sentir la sensación de ser jugador profesional. Lo hará justamente en el club donde su historia empezó.

En 2004 debutó vestido de poderoso; se mantuvo allí hasta 2009, cuando pegó el salto al exterior para ser jugador de Jaguares de Chiapas en México. Ese fue el escalón que lo llevó a Europa y Asia, y le dio los momentos más importantes.

Con Medellín ya logró un título: el del Torneo Finalización de 2009. Ahora la idea es repetir estrella para una institución histórica que se le ha hecho esquiva en los últimos años.