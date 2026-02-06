Este jueves, 5 de febrero, fue condenado un pastor en Madrid, España, por quedarse con 516.271 euros ($2.253.006.644 colombianos) que habían sido donados, en gran medida, por Jackson Martínez, exfutbolista que fue mundialista con la Selección Colombia y exjugador del Atlético de Madrid durante la primera mitad de la temporada 2015-2016.

Se trata de Tomás G. M., pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste, a quien le dictaron la condena en la Audiencia Provincial de Madrid, por hechos ocurridos entre julio de 2016 y 2017.

Por lo tanto, el pastor fue condenado a cuatro años de prisión como autor de un delito continuado de apropiación indebida agravada. Además, deberá pagar una indemnización a favor de la entidad religiosa y asumir una multa de 3.000 euros.

Vecino de pastor señalado de abusar de su hijastra, hizo aterradora revelación: “Estaba perdiendo el sentido”

La justicia española estableció que Tomás G. M. se apropió de los millonarios recursos que habían sido donados por los fieles y que terminaron en su cuenta personal.

“La sentencia impone además al condenado una multa de diez meses, con cuota diaria de diez euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y la obligación de indemnizar a la entidad religiosa por el total del dinero no recuperado, más los intereses legales”, indicó el órgano judicial español.

De acuerdo con el fallo condenatorio, el religioso se aprovechó de la confianza que depositaron los fieles de la iglesia que él lideraba, tal como quedó registrado en los movimientos bancarios que realizó entre febrero de 2016 y noviembre de 2017.

En medio del juicio, el exfutbolista Martínez narró en 2020 cómo se enteró de los movimientos financieros irregulares que había hecho el pastor de la iglesia donde él iba.

“Cuando supe que no se habían destinado a la iglesia, exigí al pastor que los devolviera, pero este no lo hizo“, dijo Martínez en ese entonces.

Sin embargo, el religioso rechazó el testimonio del exjugador colombiano y, por el contrario, contaba con el consentimiento de Martínez para llevar a cabo los movimientos del dinero.

Con la millonaria suma de dinero de la que se apropió, señaló el tribunal, el pastor compró un vehículo, realizó un pago parcial de la hipoteca de su vivienda y le transfirió 260.000 euros a su hijo.

Ahora, si bien el pastor fue condenado a cuatro años de prisión, podrá apelar ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en España.