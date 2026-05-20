Caso Yulixa Toloza: las posibles consecuencias judiciales del proceso

En una intervención realizada en el programa digital Minuto 60, el abogado penalista Francisco Bernate entregó apreciaciones jurídicas sobre el caso de la desaparición y muerte de Yulixa Toloza en Bogotá.

Explicó los delitos que podrían imputarse a los implicados y las penas que enfrentarían si se confirma su responsabilidad.

Habló de posible homicidio agravado y desaparición forzada, con sanciones que podrían alcanzar varias décadas de prisión según la legislación colombiana.

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Posibles penas para los implicados en el caso de Yulixa Toloza

El caso de la desaparición y posterior muerte de Yulixa Toloza en Bogotá continúa avanzando en el proceso judicial, mientras las autoridades buscan esclarecer la responsabilidad de los presuntos implicados.

En este contexto, el abogado penalista Francisco Bernate ha ofrecido una serie de apreciaciones jurídicas sobre las posibles consecuencias penales del caso, basadas en la legislación colombiana vigente.

Tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en una zona entre Apulo y Anapoima, las investigaciones apuntan a varias personas que habrían participado en los hechos, incluidos quienes habrían huido hacia el exterior y ya fueron capturados en operativos internacionales.

#Judicial | El abogado Francisco Bernate les explica a los seguidores de Minuto60 los delitos y las penas que enfrentarían las tres personas ubicadas en Venezuela y que serían las responsables de la desaparición y posterior muerte de Yulixa Toloza. pic.twitter.com/n97XL8KT0J — Minuto60 (@minuto60com) May 20, 2026

De acuerdo con las apreciaciones del jurista Bernate, los hechos podrían ser analizados bajo diferentes tipos penales, entre ellos:

Homicidio agravado

Desaparición forzada

Encubrimiento de pruebas y alteración de la escena de los hechos

Posibles irregularidades en la prestación de servicios estéticos

Eventual asociación para delinquir, dependiendo de la estructura que se logre probar

Estos cargos dependerán del avance de la investigación y del grado de participación que determine la Fiscalía para cada implicado.

Según el análisis del experto, en caso de que se configuren delitos como el homicidio agravado o la desaparición forzada, las penas en Colombia podrían ser considerablemente altas, alcanzando varias décadas de prisión.

Además, la acumulación de conductas punibles podría incrementar la sanción final para los responsables.

Según el abogado Bernate, la magnitud de los hechos permite prever “un mínimo de entre 50 y 60 años de prisión efectiva” para quienes resulten culpables, dada la sumatoria de delitos previstos en el marco legal colombiano.

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Las investigaciones señalan que la víctima habría ingresado a un establecimiento donde se realizaban procedimientos estéticos, presuntamente sin la debida autorización.

Posteriormente, fue hallada sin vida, lo que dio origen a una investigación que también indaga posibles intentos de ocultamiento de lo sucedido.

El caso ha generado preocupación pública por el funcionamiento de establecimientos estéticos no regulados y por los riesgos asociados a procedimientos invasivos fuera del marco legal.