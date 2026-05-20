Yulixa Toloza: los obstáculos que enfrenta la Fiscalía para extraditar desde Venezuela a los capturados por el crimen

En la Fiscalía General de la Nación se estudian todas las posibilidades para traer al país a las tres personas capturadas en Venezuela que estarían vinculadas con el crimen y desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que acudió a una clínica de garaje en el sur de Bogotá para un procedimiento estético, pero terminó muerta.

Desde el ente investigador anunciaron en las últimas horas que, gracias al tratado bolivariano de 1911, solicitarían formalmente la extradición de Venezuela a Colombia de las tres personas que estarían involucradas en la muerte y desaparición de la mujer, que se realizaba el procedimiento en ese centro estético en la capital del país.

Más de 100 horas de video fueron analizadas en el caso de Yulixa Toloza. Su cuerpo habría sido encontrado en Cundinamarca

Los obstáculos

Sin embargo, SEMANA conoció que, después de ese anuncio, los funcionarios de la Fiscalía ahora evalúan qué mecanismo podrían utilizar para que el trámite sea más inmediato, teniendo en cuenta que la deportación podría ser más ágil, o continuar con la extradición que se pensó desde un principio.

Pero la barrera que tiene ese mecanismo es que el artículo 69 de la Constitución de Venezuela establece: “Reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas“.

Ese artículo de la Constitución venezolana es la principal barrera que hoy tiene la Fiscalía para extraditar a Colombia a los tres venezolanos que habrían participado en el crimen de la mujer en Bogotá y después se dieron a la fuga con destino al vecino país.

Solicitud en espera

Esta revista también pudo establecer que, para este tipo de procesos, es la Fiscalía General de la Nación la encargada de solicitarle formalmente al Gobierno colombiano que pida la extradición de personas implicadas en delitos que estén fuera del país.

Pero fuentes internas del Gobierno Petro confirmaron que, hasta la fecha, ese trámite no ha llegado y todo se habría retrasado por la prohibición estipulada en la Constitución de Venezuela para extraditar ciudadanos de ese país.

Mientras la Fiscalía trata de resolver esta encrucijada para traer a los responsables de ese caso ante la justicia colombiana, Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en una vía de Apulo, en Cundinamarca, era el de Yulixa Toloza.

La mujer desapareció el pasado miércoles 13 de mayo de un centro de estética ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, luego de que trabajadores de ese lugar la habrían sacado en un vehículo particular, y seis días después su cuerpo fue hallado en un costado de la vía a Apul.