Identifican a los dos primeros detenidos por el caso de Yulixa Toloza: uno tendría relación con la dueña del centro estético

Siguen las preguntas sobre qué fue lo que pasó con Yulixa Toloza, la mujer que desapareció después de que se practicara un procedimiento estético en una supuesta clínica de Bogotá.

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En medio de las investigaciones y pese a que no se sabe nada de su paradero, las autoridades lograron un gran avance en las últimas horas después de que hallaran el carro en el que se llevaron a la víctima, quien se encontraría en delicado estado de salud.

El vehículo, que es un Chevrolet Sonic, fue encontrado en el municipio de Los Patios, ubicado en Norte de Santander, pese a que en un principio se dijo que había sido en Cúcuta.

Al parecer, el carro salió de Bogotá por la Autopista Norte el 15 de mayo y ahora fue ubicado, pero este no fue el único avance, ya que las autoridades confirmaron la detención de dos hombres.

Yulixa Toloza, la mujer desaparecida. Foto: Screenshot 'x'

Por el momento, se trata de establecer si ambos están involucrados en lo ocurrido con Yulixa. Los sujetos ya fueron identificados: se trata de Jesús Hernández Morales, quien sería tío de la esteticista dueña del local en el que se hizo la cirugía, y Kelvis Sequera Delgado, el conductor del carro.

Unidades de la Policía Judicial de la Sijín de Cúcuta realizaron la identificación de ambos y los pusieron a disposición de las autoridades competentes. Estas personas podrían ser clave para determinar el paradero de Toloza, ya que hasta el momento no se tiene ninguna pista.

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Tras hallar el automotor, los investigadores practicaron inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas de investigación y avanzar en el esclarecimiento de este caso.

De esta forma, se continúa recolectando material para establecer qué fue lo que ocurrió con la mujer. Asimismo, avanza la búsqueda de todas las personas que prestaban servicio en el centro estético.

Yulixa Toloza y el carro al que la subieron antes de desaparecer. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Suministrada

Los allegados a Yulixa Toloza no han parado de exigir que se ubique a la víctima, pero hasta ahora no se sabe absolutamente nada de su paradero, mientras que han salido otros testimonios de las irregularidades que se presentaron al interior del sitio.