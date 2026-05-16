Revelan nuevo video del momento exacto en que ocurrió la desaparición de Yulixa Toloza: sería clave en su búsqueda

El pasado miércoles, 13 de mayo, Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, salió de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, con rumbo a un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Se conoce pista clave sobre el carro vinculado a la desaparición de Yulixa Toloza: este habría sido el último rastro

Su caso ha sido reportado como una desaparición, luego de que se conociera que la mujer habría asistido a un procedimiento estético en un establecimiento de esa zona de la ciudad y no se volviera a tener información clara sobre su paradero.

En medio de las investigaciones, recientemente, se conoció un video publicado por la cuenta Pasa en Bogotá, a través de X, que dejaría en evidencia el momento en que habría ocurrido la desaparición. En las imágenes se observa a dos personas retirando a alguien que no logra mantenerse en pie del centro estético.

#ATENCIÓN. Aparece video del momento exacto en el que dos hombres sacan alzada a Yulixa Toloza de la estética ubicada b/Venecia, donde le realizaron un procedimiento. Desde entonces, no se tiene información de su paradero y crece la incertidumbre entre sus familiares y amigos. https://t.co/gHctVyFDXh pic.twitter.com/fFyLKslz8C — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 16, 2026

Este hecho parece tener relación con el relato de un testigo, quien aseguró haber observado a dos hombres sacar a Yulixa del establecimiento Beauty Láser Medicina Estética, en la localidad de Tunjuelito. Según indicó, la mujer aparentaba encontrarse en un delicado estado de salud después del procedimiento estético practicado en el lugar.

“Cuando la vi salir, tenía la piel muy pálida y los labios oscuros, entre negros y morados. Parecía estar inconsciente. Me impactó que parecía un muerto”, relató uno de los testigos clave en la desaparición de la mujer de 52 años.

Yulixa Toloza y el centro estético en el que se practicó la cirugía y desapareció. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias RCN

Aunque hasta el momento las autoridades han recopilado múltiples pruebas, continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la mujer y esclarecer con exactitud lo sucedido en este caso.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención y que estaría siendo investigado por las autoridades está relacionado con el último rastro del vehículo en Bogotá. Según registros y cámaras de seguridad, el automóvil habría salido del sector de Venecia y continuado su recorrido por la Autopista Sur.

Aparece testigo que vio lo que pasó con Yulixa Toloza tras salir de supuesta clínica estética: contó detalle clave

“Ese vehículo habría sido visto ayer —14 de mayo—, sobre la 1:00 de la tarde en la avenida Boyacá con calle 26, en dirección hacia el sur de la ciudad”, señaló Edward Porras durante la emisión del noticiero de las 6:00 a. m.