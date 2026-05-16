Reportan fuerte sismo en el Caribe oriental: la UNGRD aclaró si existe riesgo de tsunami para Colombia

En las últimas horas se presentó un sismo de magnitud 6.0 que sacudió este sábado 16 de mayo una zona marítima cercana a Antigua y Barbuda, en el Caribe oriental, lo que llevó a las autoridades geológicas internacionales a activar protocolos de vigilancia y monitoreo en la región de las Islas de Sotavento ante el riesgo de tsunami en diversas regiones, según reportes preliminares.

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Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que, luego de analizar la situación, no existe amenaza de tsunami para las zonas costeras del Caribe ni del Pacífico colombiano.

El evento sísmico, ocurrido a una profundidad de 30 kilómetros, fue reportado por el Servicio Geológico de Colombia (SGC). El epicentro del movimiento telúrico fue ubicado en las coordenadas 17.51° de latitud norte y -61.18° de longitud oeste, en una zona situada al este-sureste de la isla de Codrington, en Antigua y Barbuda.

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Caribe de Colombia tras #sismo de magnitud 6.1 en las islas de Sotavento, a las 9:50 con una profundidad de 63 kilómetros. #SNDATColombia pic.twitter.com/CuImqllmri — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) May 16, 2026

Además, las autoridades señalaron que el temblor se sintió en varias áreas del Caribe oriental. Residentes de regiones costeras como Islas Vírgenes Británicas, Dominica, San Martín, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Venezuela, Caribe Neerlandés, San Bartolomé, Antigua y Barbuda, y Anguilla, aseguraron haber percibido sacudidas moderadas por algunos segundos, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones mayores.

No es el primer temblor que se presenta durante la jornada. Según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), dos sismos se han presentado entre la madrugada y la mañana de este sábado, específicamente en el departamento de Cundinamarca.

El sismo más reciente tuvo como epicentro el municipio de Lenguazaque, Cundinamarca. De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se registró alrededor de las 9:08 a. m., con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 155 kilómetros.

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A este se suma el sismo registrado durante la madrugada, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca. De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se registró alrededor de las 4:05 a. m., con una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales por parte de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.