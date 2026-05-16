Nueva EPS inicia desembolsos a Alma Mater para reactivar servicios en Antioquia

La Nueva EPS informó sobre la realización de un pago de 10.800 millones de pesos a la institución Universitaria Alma Mater de Antioquia. Este desembolso va en el marco de las deudas pendientes por parte de la entidad de salud que mantiene con el hospital.

Salud en Medellín: crisis de Hospital Alma Mater se agrava y se suspenden servicios de 24 especialistas

Por medio de este avance, comienzan a reactivarse varios servicios para la comunidad, lo que permitirá beneficiar nuevamente a miles de usuarios con atención integral y oportuna en el departamento de Antioquia.

Con el reciente desembolso, la Nueva EPS presenta una deuda actual con Alma Mater de aproximadamente 4.500 millones de pesos; el pago de este saldo está proyectado para ser realizado para el mes de junio, de esta manera avanzando en la estabilización de servicios que ofrece el hospital para los afiliados.

El agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado a las demás EPS que tienen actualmente obligaciones pendientes para que se pongan al día con sus compromisos financieros, contribuyendo así a la estabilidad de la operación y la reapertura de servicios que son vitales para la comunidad afectada.

“Estos esfuerzos buscan proteger la atención de los pacientes, garantizar la continuidad de los servicios y aportar a la estabilidad de las instituciones que diariamente trabajan por la salud de millones de colombianos”, comentó el agente interventor, Ospina.

La crisis en el Hospital Alma Mater

El pago de deuda por parte de la Nueva EPS viene en conyuntura con la crisis sanitaria que se presenta en el Hospital Alma Mater, ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Los casos más recientes se remontan a la suspensión parcial de servicios ante el incumplimiento de pagos a funcionarios junto con los problemas financieros que presenta la institución.

El hospital fue uno de los 100 hospitales más "inteligentes" del mundo en un estudio de Stadista. Foto: Hospital Alma Mater de Antioquia - API

Varios de los especialistas que han interrumpido parcialmente sus actividades informan que la garantía de atención continua será posible si se solucionan urgentemente los aspectos financieros que afectan al hospital. Los médicos afirman que los retrasos en los pagos ya superan varios meses, provocando incluso que algunos funcionarios tomen la decisión de renunciar.

Esta dificultad se encuentra dentro del marco de la crisis sanitaria que se está presentando en el país. Varios hospitales y clínicas del país han lanzado una serie de advertencias durante los últimos meses ante los problemas financieros que han afectado las infraestructuras sanitarias.

Muchas de estas dificultades derivan de los retrasos en pagos por parte de las EPS, así como del incremento de costos operativos y problemas en la liquidez de recursos.