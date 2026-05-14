Comfandi anuncia millonarias inversiones en empleo, salud y educación

Comfandi presentó el balance de su gestión 2025 y mostró cifras que reflejan el tamaño de su operación en el Valle del Cauca. La entidad cerró el año con ingresos superiores a $1,47 billones y remanentes por más de $74.710 millones.

Durante la Asamblea General de Afiliados, la caja aseguró que esos recursos fueron destinados a programas de salud, educación, subsidios, empleo y bienestar para más de 1,2 millones de afiliados y beneficiarios.

Uno de los puntos más destacados del informe fue el relacionado con la situación financiera del sector salud. Comfandi reveló que la cartera de la EPS SOS ya supera los $300.000 millones, una cifra que se convirtió en uno de los principales retos para la entidad durante el último año.

Sin embargo, la organización aseguró que logró eficiencias por más de $17.314 millones y mantuvo la prestación de sus servicios médicos. En total, reportó cerca de 3,9 millones de atenciones en salud y resultados por encima de las metas nacionales en áreas como control prenatal, VIH, reumatología y riesgo cardiovascular.

La caja de compensación también informó que durante 2025 entregó subsidios por más de $471.876 millones y desembolsó créditos por $224.080 millones a más de 37.000 beneficiarios.

En materia de empleo, Comfandi reportó 20.879 vacantes gestionadas y una efectividad del 87 % entre ofertas laborales y contrataciones. Además, facilitó la vinculación de jóvenes, personas en condición de discapacidad y trabajadores en el exterior.

En educación, el informe mostró que el 93% de los egresados de sus colegios logró pasar a educación superior, empleo o emprendimiento. Además, dos instituciones quedaron en categoría A y seis en A+ en las pruebas Saber.

La entidad también anunció una de sus apuestas más ambiciosas para los próximos años: la consolidación de 11 Campus E, un proyecto de infraestructura educativa y bienestar integral que tendrá inversiones cercanas a los 400.000 millones de pesos. A eso se suman inversiones superiores a $40.000 millones previstas para fortalecer infraestructura recreativa durante 2026.

Con respaldo de 59.002 empresas afiliadas, Comfandi insistió en que el bienestar de los trabajadores será uno de los factores más importantes para la productividad y sostenibilidad de las empresas en los próximos años.