Del Mundial a las comunidades: la apuesta social de Hyundai que cambia vidas

El Mundial también cambia vidas en comunidades vulnerables de distintas regiones del país. En el marco del patrocinio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Hyundai Colombia avanza con una poderosa iniciativa que articula esfuerzos entre diferentes actores para respaldar programas enfocados en el desarrollo social. La estrategia incluye acciones relacionadas con la lucha contra el hambre, el apoyo a la niñez y la participación de colaboradores, aliados y concesionarios en actividades de carácter comunitario.

Uno de los proyectos hace parte de la alianza con la Fundación Juan Guillermo Cuadrado, organización dedicada al desarrollo integral de niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Como parte de este trabajo conjunto, más de 50 menores de edad han participado en actividades orientadas al fortalecimiento de habilidades personales, la construcción de proyectos de vida y procesos de formación que utilizan el deporte como herramienta de inclusión y transformación social.

La compañía también puso en marcha la iniciativa ‘Un Día para Soñar’, en la que participa la red de concesionarios de Hyundai. A través de este programa se destinaron recursos equivalentes a 150.000 pesos por cada vehículo vendido con el propósito de apoyar el viaje de uno de los equipos de fútbol de la fundación y facilitar su participación en una experiencia deportiva.

Lucha contra el hambre

Otra de las líneas con las que se busca hacer la diferencia y contribuir a la calidad de vida de familias vulnerables en el país es la seguridad alimentaria. Para ello, Hyundai Colombia estableció una alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

De acuerdo con cifras de Abaco, durante 2025 fueron atendidas más de 1,6 millones de personas en 28 departamentos y 301 municipios. En este periodo se distribuyeron más de 55.000 toneladas de alimentos gracias al trabajo conjunto de 3.215 empresas donantes y más de 16.000 voluntarios.

Andrea Saldivar, gerente de Marketing de Hyundai Colombia, señaló que el trabajo articulado entre empresas, organizaciones sociales y ciudadanía puede contribuir a enfrentar problemáticas relacionadas con el hambre y la malnutrición.

“En Hyundai Colombia entendemos que el progreso sólo tiene sentido cuando se comparte. Nuestro propósito va mucho más allá de la movilidad; queremos movilizar solidaridad, generar oportunidades y aportar al bienestar de las comunidades a través de alianzas que transforman vidas”, afirmó Saldivar.

Además de estas acciones, la compañía ha fortalecido su estrategia de sostenibilidad con iniciativas relacionadas a la movilidad y la reducción del impacto ambiental mediante la promoción de tecnologías híbridas. De manera paralela, estableció alianzas con representantes de la moda y la cultura, entre ellos Juan Pablo Socarrás y Matamoros, con el objetivo de apoyar proyectos vinculados con el talento creativo y la generación de oportunidades para diferentes comunidades.

Según Hyundai Colombia, la estrategia busca demostrar la importancia de la colaboración entre el sector empresarial, las organizaciones sociales y la ciudadanía para desarrollar proyectos de impacto comunitario. La compañía señaló que este tipo de alianzas pueden contribuir a fortalecer iniciativas de largo plazo orientadas al bienestar de poblaciones vulnerables y al desarrollo de acciones coordinadas en distintos territorios del país.